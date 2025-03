Il centrosinistra insorge, Salvini difende Starlink  

Roma. Arrabbiati, preoccupati e ricompattati (per un giorno) grazie a mister X. I partiti di opposizione escono dal torpore domenicale e reagiscono alle ultime parole, di fuoco, di Elon Musk. Quelle sulla sorte dell'esercito ucraino (la prima linea sarebbe ko «se spegnessi» il sistema di satelliti, dice il braccio destro di Donald Trump) e sull'addio degli Usa alla Nato ventilato da un utente su X su cui il magnate osa: «Dovremmo proprio farlo».

Per il centrosinistra è troppo. Così dal Pd ai 5 Stelle passando per Azione, Iv e Avs, si riattiva il fronte anti Musk. Bollato come «inaffidabile» (dai renziani), minaccia alla sicurezza dell’Italia che diventerebbe «un paese a sovranità limitata» (per Avs), oltre che autore di «un becero ricatto sulla pelle del popolo ucraino» (M5s). Dura la segretaria del Pd Elly Schlein: «Come fa Giorgia Meloni a voler consegnare le chiavi della sicurezza nazionale italiana a Musk, dopo le sue ultime gravissime parole? Il Governo cambi subito rotta e sul ddl Spazio non si faccia dettare la linea da Musk».

A parte Matteo Salvini, che conferma il tifo per Trump e la simpatia per il patron di Tesla e azzarda: «Secondo me, il governo italiano avrebbe l'interesse a firmare domani mattina un contratto con Starlink». Contratto che, secondo il Financial Times, sarebbe a rischio. Da qui, sostiene il quotidiano britannico, la richiesta di Musk di incontrare Sergio Mattarella. Si spiegherebbe così quanto scritto sabato dal consigliere di Trump: «Sarebbe un onore parlare con il presidente».

