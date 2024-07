Il centrosinistra esulta:  raccolte 200mila firme  contro l’Autonomia  

Gira rapido il contatore delle firme per il Referendum sull'Autonomia differenziata. E la temperatura della disputa politica aumenta. Ai partiti di opposizione spetta l'aggiornamento minuto per minuto sul numero di contrassegni raccolti. A turno, dal Pd al M5S, i leader esultano. «200mila firme in appena 72 ore», fa sapere Giuseppe Conte. «220mila solo quelle online», il dato diffuso nel pomeriggio da Alleanza Verdi e Sinistra. Mentre per il centrodestra scendono in campo i governatori della Lega a placare gli entusiasmi. Per il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga è in corso una campagna di «disinformazione», soprattutto al Sud. «Diffidate da chi sta raccogliendo le firme perché sono quelli che hanno introdotto l'autonomia differenziata in Costituzione», scandisce il presidente della Conferenza delle Regioni. Per il governatore del Veneto Luca Zaia il «vero spacca Italia sarà proprio il referendum». «La sinistra che raccoglie firme avrà enormi difficoltà a spiegare la sua contrarietà nei territori», aggiunge Zaia, che lancia una frecciata diretta a Forza Italia: «Chi è contro l'autonomia differenziata è contro la nostra Carta, e chi non vuole cambiare è perché vuol restare in questa situazione».

Le opposizioni, invece, provano ad alzare la posta. Per il presidente pentastellato Conte, il «boom di partecipazione» nella raccolta firme, non solo testimonia la contrarietà dei cittadini a una legge che «mina l'unità del Paese», ma è anche «un segnale importante, un chiaro avviso al governo». Per il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia è in corso «una mobilitazione generale nel Paese che solo Meloni non vede».

