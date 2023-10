Il centrosinistra cerca la sintesi  ma resta l’ombra delle primarie 

Gli ostacoli non mancano, ma nella coalizione che unisce centrosinistra e Movimento Cinquestelle si cerca in ogni modo di tenere la barra dritta, e di non cedere alla tentazione di rinnegare il percorso fatto finora, dal primo tavolo di Molentargius del 7 luglio scorso a oggi. Quindi, nessun passo indietro rispetto al già decretato no alle primarie, né rispetto ai nuovi criteri definiti dal tavolo politico per la scelta del candidato governatore. Lo schieramento guarda decisamente in avanti, seguendo una strada che porterà probabilmente a incoronare la deputata pentastellata Alessandra Todde quale figura su cui puntare per vincere le Regionali del 2024. Questo è l’obiettivo delle due forze più rappresentative dello schieramento – Pd e M5S – confermato anche dalla lettura delle locandine di alcuni incontri pubblici in programma nei prossimi giorni. Su tutti “Un anno per la Sardegna”, venerdì prossimo alle 17.30 al Lazzaretto Sant’Elia a Cagliari. Oraganizza il senatore democratico Marco Meloni. Interverranno sei esponenti Dem e uno del M5S. Non uno qualsiasi ma proprio Alessandra Todde. «Un anno di opposizione e di proposte per l’Isola», spiega il parlamentare del Pd nel suo profilo Facebook, «di cui parlerò con alcune delle persone con cui ho lavorato». Tra i sette relatori, oltre alla ex viceministra, la costituzionalista Carla Bassu, l’ex ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, il segretario regionale del Pd Piero Comandini, il deputato Silvio Lai, i senatori Beatrice Lorenzin e Antonio Nicita. Non è prevista alcuna investitura ufficiale, anche perché sulla ricerca del candidato sta lavorando il tavolo politico e la sintesi è prevista non prima dell’inizio di novembre.

I nodi

Non mancano gli ostacoli, si diceva. C’è chi non si arrende all’idea di celebrare le primarie. Renato Soru, per esempio, le chiede ancora. E due giorni fa a Sanluri ha annunciato la sua candidatura che propone «agli elettori, ai partiti e ai movimenti del centrosinistra. Nella mia esperienza precedente mi son candidato con il movimento Progetto Sardegna. Ora mi candido a fare il presidente per la coalizione di centrosinistra con un movimento che si chiamerà Progetto Sardegna». Una discesa in campo non sponsorizzata dal Pd ma che avrebbe l’effetto di “disturbare” lo schieramento. Intervenendo al convegno “Meridionalismo e Autonomia speciale: la Rinascita” nella sala Giorgio Pisano in Piazza L’Unione Sarda, Antonello Cabras ha confessato: «Se mi chiedessero un consiglio direi che bisogna presentarsi uniti, altrimenti l’attuale maggioranza, senza una coalizione alternativa coesa, rivince di sicuro». Allo stesso incontro, il segretario Comandini ha invitato a fare «ogni sforzo per l’unità, evitando di dividersi sul colore dei capelli».

Autonomia

Al convegno si parlava di Autonomia e Rinascita. Tra i relatori, anche il presidente di Confindustria Tv Franco Siddi. «Parlo da cittadino sardo», ha precisato, «oggi si discute tanto di Autonomie differenziate. Dobbiamo decidere se continuare a muoverci con il cappello in mano o da protagonisti». Il principio di insularità è in Costituzione, ha ricordato, «per riempirlo di contenuti dobbiamo farci sentire a Bruxelles, presentarci con idee e progetti chiari. Ciò che serve è un’unione di Sardegna su questioni fondamentali che riguardano l’affermazione di identità e sviluppo». (ro. mu.)

