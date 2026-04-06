Il centrosinistra a caccia di un leader 

Pd e alleati avevano detto «dopo Pasqua» e così stanno facendo. Il centrosinistra di Sestu non ha cambiato marcia, malgrado la maggioranza uscente in Comune abbia svoltato sulla partita elettorale con l’investitura di Michele Cossa, accettata dallo stesso ex sindaco ed ex parlamentare, dirigente dei Riformatori.

La riunione

Il Campo largo locale si è dato appuntamento per domani. Probabilmente nemmeno questo sarà il vertice decisivo per scegliere il leader della coalizione alle Comunali del 7 e 8 giugno, con possibilità di ballottaggio due settimane più tardi, se nessuno dei candidati sindaco (ma dovranno essere almeno tre) raggiungerà il 50 per cento più uno delle preferenze. In ogni caso, nel centrosinistra sanno che devono accelerare per non dare gli avversari troppo vantaggio.

I nomi

Novità sui papabili non ce ne sono. Michela Mura resta la prima scelta del Pd, gradita pure alle consigliere M5S della civica “Progetto per Sestu”. Mura è appoggiata anche da Fabio Pisu, segretario cittadino dei dem e altro esponente della minoranza in Aula. Al tavolo di domani è probabile che Avs ufficializzi il nome della «donna sulla cinquantina», considerata una carta da giocare e in grado di contendersi prima la sfida interna e poi la partita elettorale. Il centrosinistra è allargato anche ai civici: sono militanti, elettori ed ex esponenti politici senza tessere di partito ma che vogliono partecipare all’indicazione del leader e potrebbero puntare sull’ex primario Giancarlo Angioni.

La terza opzione

Per il voto di giugno, «ci sarà un’alternativa ai due schieramenti tradizionali», assicura il presidente uscente del Consiglio, Antonio Manca. L’ex leghista guarda oltre i partiti per costruire la propria corsa, «un progetto libero da appartenenze, rivolto a civici, associazioni, giovani, professionisti e cittadini che ogni giorno contribuiscono con impegno alla crescita di Sestu. Vogliamo costruire un’amministrazione efficiente».

I ragionamenti

Per ritornare al centrosinistra, ovvio che l’impegno di Cossa incide sulle mosse della coalizione. L’ex parlamentare è considerato un nome forte e questo obbliga Pd e alleati a un’indicazione altrettanto di peso. Anche perché lo schieramento non tocca palle da due consiliature, vista la doppietta di Paola Secci, prima cittadina uscente e non più ricandidabile oltre i due mandati, come impone la legge nei Comuni sopra i 15mila abitanti. A Sestu (oltre 20mila residenti) l’ultimo sindaco del centrosinistra è stato Aldo Pili.

RIPRODUZIONE RISERVATA