Il centrodestra ufficializza Corda 

Ora è ufficiale: a guidare il centrodestra come candidato sindaco alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno sarà Alberto Corda, 55enne medico chirurgo attuale consigliere comunale dei Riformatori Sardi, che nell'aula di piazza Maria Vergine sta all’opposizione della giunta del primo cittadino uscente Tomaso Locci.

Attorno al suo nome si è trovato l’accordo tra le forze politiche che hanno deciso di appoggiarlo: oltre ai Riformatori ci sono anche Fratelli d’Italia, Forza Italia, Alleanza Sardegna e la lista civica Monserrato in Movimento. Quest’ultima, che alle scorse elezioni comunali aveva sostenuto il sindaco Locci, è rappresentata in Consiglio comunale da Alessio Locci e Nicola Mameli.

L’annuncio

«Vista la disponibilità espressa e, soprattutto l’apprezzamento nei confronti della sua figura, siamo uniti e concordi sulla sua candidatura», dicono le forze della coalizione di centrodestra in un comunicato stampa congiunto, precisando che la stessa coalizione è comunque «aperta ad altri partiti e liste civiche che si riconoscano nel programma, nel candidato sindaco e nei valori della democrazia, del confronto, della trasparenza e della correttezza. Nella consiliatura che si sta concludendo, Alberto Corda è stato consigliere tra i banchi della minoranza, distinguendosi per la pertinenza e compostezza dell’azione politica, sempre improntata ad un confronto a volte anche duro, ma sempre costruttivo e rispettoso dei ruoli consiliari».

Corda per ora si limita a poche parole: «Non può che farmi piacere essere stato scelto da una coalizione che condivide una visione ed un programma pensati per l’interesse esclusivo della nostra città e dei monserratini», dice.

I cinque in corsa

La corsa per la poltrona di sindaco di Monserrato sarà dunque a cinque, salvo sorprese. A iniziare dal primo cittadino uscente Tomaso Locci, sostenuto da due liste civiche.

Poi ci saranno Efisio Sanna (già consigliere comunale nell’ex giunta di Gianni Argiolas) con la coalizione formata dal Pd e da quattro civiche e Valentina Picciau, attuale consigliera di minoranza, appoggiata da un’ampia coalizione il cui perimetro verrà definito nelle prossime ore (ci sono infatti ulteriori trattative in corso, dopodiché verranno svelati i nomi delle forze che la sosterranno).

In lizza anche Tiziana Mori, ex assessora alle Politiche sociali della giunta Locci che per ora può contare su Europa Verde, Radicali e Fortza Paris, che hanno esplicitamente confermato la volontà di appoggiarla alle elezioni comunali.

