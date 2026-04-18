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Verso il voto.
19 aprile 2026 alle 00:26

Il centrodestra tende la mano a Matta 

Appello dell’ex sindaco Contini all’outsider: «Uniamo i nostri programmi» 

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Il centrodestra tende la mano a Roberto Matta, fondatore del movimento Turismo e progresso e da mesi in corsa come candidato sindaco alla guida di una lista civica. «C’è ancora tempo per unire i nostri programmi e rafforzare l’alterativa politica al governo attuale della città», l’invito lanciato dall’ex sindaco Mauro Contini, esponente dei Riformatori, in prima linea nella campagna elettorale della coalizione di centrodestra che punta su Marco Porcu per la conquista del Municipio.

La coalizione

Sinora sono dodici le sigle politiche a sostegno della candidatura di Porcu - fra partiti e movimenti civici - con un numero di liste in coalizione ancora da definire. «Da due anni stiamo portando avanti un progetto alternativo a chi sta amministrando Quartu, che si fonda sulla condivisione di idee e proposte contenute nel programma con cui ora ci proponiamo per governare la città», dice Contini che non sarà candidato in prima persona. «Mi sono messo a disposizione per dare un contributo in questo progetto nuovo, dove le scelte non sono di una persona sola ma condivise da tutti. A due mesi dal voto abbiamo individuato l’interprete di questo progetto politico, e secondo me con Marco Porcu abbiamo fatto la scelta migliore in assoluto, una candidatura che crea un taglio netto fra passato e futuro. Finalmente si lavora con una visione che proietta la città verso gli anni a venire, con tanti giovani che hanno la giusta esperienza per amministrare la Quartu di oggi e di domani».

L’appello

Poi l’invito a Roberto Matta, da mesi in campagna elettorale con la civica Turismo e progresso. «Una persona che fa un lavoro importante con l’associazione turistica e ora attraverso il movimento civico, con lui condividiamo un obiettivo su tutti: essere alternativi a chi governa oggi Quartu. Non solo: sposiamo anche tanti punti del suo programma elettorale sui quali ci siamo confrontati in diverse occasioni. Più volte gli è stato chiesto di far parte del nostro progetto, anche perché da soli non si va da nessuna parte, e su questo rinnovo il mio invito a rifletterci». Lo stesso Matta qualche giorno fa ha detto pubblicamente di essere stato contattato dal centrodestra con tanto di promessa di un assessorato in caso di vittoria per le Amministrative: «È normale che nel cercare di fare squadra si debba condividere anche la gestione successiva alle elezioni», precisa Contini. E aggiunge: «La partita delle Amministrative è aperta, e io sono convinto che vinceremo».

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