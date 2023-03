«Il centrodestra siamo noi» 

«Noi facciamo parte di un progetto politico ben definito e anche per rispetto verso gli elettori non intendiamo nasconderci dietro una maschera».

«I fatti parlano chiaro e la verità è che siamo in città l’unico partito del centrodestra, al momento i soli a rappresentare quel polo. Chiediamo il voto a tutti gli elettori che, anche alle passate Politiche, hanno sostenuto questo orientamento». Il candidato a sindaco di FdI Luigi Biggio intende spazzare qualsiasi dubbio relativo all’indirizzo politico delle forze che scenderanno in campo alle comunali e in vista della competizione chiama a raccolta chi crede in un progetto politico di centrodestra.

Un messaggio alla coalizione di Giuseppe Pes?

«Inizialmente eravamo pronti ad appoggiare e sostenere la sua candidatura, ma quando è stato preteso di rinunciare al nostro simbolo abbiamo scelto di correre soli».

Eppure tante realtà hanno accettato.

«Noi facciamo parte di un progetto politico ben definito e anche per rispetto verso gli elettori non intendiamo nasconderci dietro una maschera».

FdI ha dovuto puntare su un candidato interno al partito, la sua disponibilità è stata immediata?

«È bastato un attimo per decidere, è un onore poter rappresentare FdI. Dopo 12 anni d’esperienza politica (10 dei quali all’opposizione), rivendico con orgoglio d’essere sempre stato fedele al centrodestra».

Vuole rimarcare il fatto che qualcuno pecchi d’incoerenza?

«Iniziai il mio percorso come assessore delle Politiche giovanili, Cultura e Pubblica istruzione, nel 2011 con la Giunta Perseu. In quella stessa realtà c’erano due assessori poi passati al centrosinistra e numerosi consiglieri che oggi si candideranno con il centrosinistra. Io non baratto il mio credo con nessun incarico».

Al momento FdI non ha ancora degli alleati

«Auspico che qualche realtà possa avvicinarsi. Fra poco meno di un anno ci saranno le regionali e chi desidera occupare lo spazio politico del centrodestra deve avere il coraggio di fare un passo verso di noi».

Che tipo di competizione elettorale si aspetta?

«Da parte mia un percorso basato esclusivamente sul mio programma e sulle soluzioni che ho in mente per cambiare davvero la nostra città».

E quali sarebbero?

«Prima di tutto mettere in campo il Puc. Da 40 anni è la promessa di tutti, ma oggi non c’è nemmeno un preliminare. Attuare un “piano campagne” per valorizzare il sistema agro-pastorale. Aprire un dialogo con Igea per il recupero delle aree dismesse, creare infrastrutture per un turismo duraturo. Evitare il decentramento del commercio in periferia. E per la sanità occorre ragionare in sinergia con tutti i sindaci, i personalismi portano la visibilità, non i risultati.

Qual è il suo giudizio dell’operato del governo Usai?

«Saranno i cittadini ad esprimersi».

