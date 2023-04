Il centrodestra si spacca su Ladu 

Psd’Az, Udc, Lega e Sardegna 20Venti trovano l’intesa sul nome di Marcello Ladu candidato a sindaco. Fratelli d’Italia ha fatto il nome di Luigi Cardia, Angelo Cucca ha proposto sé stesso per Forza Italia, mentre Carlo Marcia (Riformatori) ha salutato gli alleati dando addio al tavolo. È il risultato della riunione di coalizione di lunedì notte. Eppure il vero nome per conto del partito di Giorgia Meloni, magari gradito alle alte sfere regionali, potrebbe essere un asso nella manica che nessuno ancora vuole calare sul tavolo. Anche perché al tavolo - ordine di scuderia - FdI avrebbe dovuto tenere in mano il mazzo di carte e governare l’iniziativa. Ma a oggi il partito non dice se il nome proposto dalla maggioranza al tavolo, Ladu appunto, sia di suo gradimento. Possibile che in Fratelli d’Italia stiano covando un piano b per Tortolì, forse messo a punto nelle stanze cagliaritane.

Tavolo traballante

Fausto Mascia (Udc) e Salvatore Sinatra (Lega) hanno indicato in Marcello Ladu (Psd’Az) il candidato a sindaco della coalizione di centrodestra. Al tavolo Gigi Serra (Sardegna 20Venti) ha detto di riservarsi la decisione, ma le probabilità che converga su Ladu sarebbero elevate. Stefania Vargiu ha votato per un tesserato di Fratelli d’Italia, ovvero Luigi Cardia. Angelo Cucca (FI) ha mantenuto fede alle parole pronunciate poco prima di entrare in riunione: si è autoproposto. Oggi il commercialista, che continua a rivendicare la bontà del suo curriculum e su questo principio confida di potersi guadagnare i galloni di candidato a sindaco, dovrebbe incontrare Ladu per un confronto a quattrocchi.

Giochi aperti

Fumata grigia tendente al nero dopo l’incontro di ieri sera tra Franco Pili e la segreteria del Pd. L’ingegnere aveva sollecitato una risposta a Filippo Cherchi e ai suoi fedelissimi per fare le prove tecniche di alleanza. Ma le rose non sarebbero fiorite e dunque è quasi certo che ognuno andrà per la propria strada. Di certo l’ingegnere di 61 anni sta portando avanti un ragionamento con un gruppo di amici, tra i quali Alfredo Ciampichetti e Antonio Ghironi. Sarebbero in corso trattative anche con il gruppo di Franco Ladu, il sindaco che ha amministrato Tortolì dal 1995 al 2000. Possibile che possa salire sul vagone del tecnico anche Katia Cerulli, vicina a Marcella Lepori, l’avvocato con la fascia tricolore indosso dal 2005 al 2010.