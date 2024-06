Il centrodestra si divide al Sud Ipotesi referendum per Pd e alleati  

Il Veneto vuole agganciare il record e diventare la prima regione che chiederà allo Stato di avviare il negoziato per l’autonomia differenziata. Un fronte del sì a cui fa da contraltare un centrodestra per nulla compatto da Roma in giù, mentre le opposizioni ipotizzano la richiesta di referendum abrogativo.

I richiami

«Il Sud deve smettere di continuare a piangere». Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, siciliano ed ex presidente della sua regione, prova a mettere un tappo alle critiche sull'autonomia differenziata che nel Mezzogiorno sono state sollevate anche nel centrodestra. Un fronte interno di contestazione che si affianca al duello fra maggioranza e opposizioni, con il M5S che ha scritto una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pregandolo di «voler valutare l'opportunità di esercitare la sua prerogativa» di rinvio alle Camere della riforma appena diventata legge, perché «scardina l'assetto costituzionale».

Un allarme lo ha acceso pure la Commissione Ue, sottolineando che «la devolution di ulteriori competenze alle regioni italiane comporta rischi per la coesione e le finanze pubbliche del Paese». Il monito di Bruxelles si concentra sui Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, poiché «non riguardano tutti i settori, con il rischio che aumentino ancora le diseguaglianze tra regioni».

Le opposizioni

Per ora in ordine sparso si accarezza l’idea di un referendum abrogativo contro quella che viene bollata come la riforma “spacca-Italia”. «Se si prendono 500.000 firme entro il 30 settembre, nel 2025 si va a votare. Se scatta il quorum, il Governo va a casa. Ma anche se non scatta il quorum l'Esecutivo offre il primo break point alle opposizioni», è la metafora tennistica di Matteo Renzi. C'è anche la possibilità che il referendum sia chiesto da cinque Consigli regionali, quanti quelli in cui il centrosinistra ha attualmente la maggioranza. Quanto basta al governatore emiliano, il dem Stefano Bonaccini, per prevedere che autonomia e premierato «creeranno crepe nella maggioranza». Anche se proprio l’Emilia Romagna, insieme a Veneto e Lombardia, nel 2018 era una delle tre regioni che avrebbe dovuto sperimentare l’acquisizione di nuovi poteri. Adesso la presa di distanza, ma al gruppo si vuole unire il Piemonte, dove è stato riconfermato l’azzurro Alberto Cirio.

Tra le cinque regioni guidate dal centrosinistra, figura pure la Sardegna, che si aggiunge a Puglia, Campania, Toscana e appunto l’Emilia. L’obiettivo delle “rosse” è mobilitare l'opinione pubblica contro l'autonomia differenziata. Tuttavia si prende tempo, servono verifiche normative: il timore è che il referendum venga dichiarato non ammissibile.

La spaccatura

Nel centrodestra si va dalla convinzione di Luca Gaia, il governatore veneto del Carroccio che attende solo la pubblicazione della riforma nella Gazzetta ufficiale, al malumore di Filippo Mancuso, anche lui leghista, presidente del Consiglio regionale in Calabria, che ha parlato di «pasticciaccio». Tanto che il suo gruppo in Aula ha dovuto precisare in una nota che «l'autonomia regionale rappresenta una straordinaria opportunità e non un problema».

Sul piede di guerra pure i deputati calabresi di Forza Italia che non ha votato l’approvazione. Anche il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha definito l'accelerazione sulla riforma «un errore» che rischia di essere un «boomerang elettorale» per la coalizione. Ma Mario Occhiuto, senatore azzurro e fratello del governatore, assicura che «grazie ai nostri emendamenti il Sud è tutelato». Nella diatriba si vede costretto a intervenire il capo dei berlusconiani, il ministro Antonio Tajani, che dice: «Ci sono legittime preoccupazioni nel Sud del Paese, ma saranno fugate dall'applicazione degli ordini del giorno proprio a garanzia del Meridione».

Il monito

Intanto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in giro in queste ore per i ballottaggi delle Comunali, ha detto da Bari: «Siamo qui insieme per sconfiggere queste destre che qualche giorno fa, di notte, alla chetichella, hanno votato un'autonomia differenziata destinata a spaccare in due l'Italia. Spero che anche qui arrivi la risposta più forte a queste politiche sbagliate della destra che vogliono lasciare indietro il Sud».

RIPRODUZIONE RISERVATA