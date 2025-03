Il centrodestra serra la fila ma senza simboli 

Una conferma, quella della corsa con liste civiche senza simboli di partito, e un’ambizione: allargare lo schieramento in vista delle elezioni comunali in programma il prossimo 25 e 26 maggio alle forze di centro e non solo. Nel vertice del centrodestra regionale convocato ieri sera dal coordinatore regionale di Fi Pietro Pittalis, è stata fatta la scelta definitiva di una coalizione che pur conservando l’identità liberale, si presenti alle prossima amministrative in città senza simboli di partito. Una scelta all’unisono che ieri ha visto insieme la lista civica SiAmo Nuoro, Fi, FdI, i Riformatori e Alleanza Sardegna. Assente il Psd’Az che ha abbandonato il tavolo già dalla scorsa settimana. Chi attendeva un nome da contrapporre a quello già scelto dal Campo largo, con il parlamentare del M5S, Emiliano Fenu aspirante sindaco, dovrà attendere. Decisione presa per facilitare l’allargamento ad altre forze e condividere insieme futuri programmi e nome del candidato. Intanto oggi Rifondazione organizza un sit-in davanti alla Prefettura, a partire dalle 15:30, in contrapposizione alla manifestazione che si terrà a Roma in piazza del Popolo, in favore di una “pace giusta” per l’Ucraina.

