Il centrodestra sbanca anche il Molise 

In Molise vince il centrodestra. Alla guida della Regione resta un esponete di Forza Italia, il sindaco di Termoli Francesco Roberti, che viaggia attorno al 61% (riceve le congratulazioni dell'avversario Roberto Gravina) e prende il posto del governatore uscente, l'azzurro Donato Toma. Pd e M5S, che si sono alleati, restano lontani dall'obiettivo del ribaltone: con 58 sezioni scrutinate su 393, il loro candidato, il sindaco pentastellato di Campobasso, è al 37%. Fermo all'1,6 il civico Emilio Izzo.

Premiato il Governo

In serata, Gravina riconosce la sconfitta: «Nell'altra coalizione evidentemente hanno costruito un'alleanza che ha funzionato di più», ha detto. «Questo voto vede in modo chiaro una vittoria del centrodestra. Il nostro, comunque è un progetto che deve avere un seguito». Nel centrodestra si conferma l'ascesa di FdI, mentre nel fronte progressista c'è una forte perdita di posizioni dei Cinquestelle, che negli ultimi anni avevano rappresentato il primo partito in regione. Affluenza in calo: ha votato il 47,94% degli aventi diritto, mentre nel 2018 il dato era stato del 52,17% (in quella tornata, però, i seggi rimasero aperti un solo giorno).

«Dedichiamo la vittoria in Molise e lo straordinario risultato di Forza Italia al presidente Berlusconi», ha detto il vicepremier e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani (in seguito lo stesso Roberti si è unito alla dedica per il Cavaliere). Per il ministro degli Esteri, è «un successo che conferma la fiducia nei confronti del Governo». Il primo a cantare vittoria era stato Claudio Lotito, senatore e coordinatore di FI in regione: «I cittadini del Molise hanno capito l'importanza di votare il centrodestra».

I partiti

Pur riguardando poco più di 300 mila elettori - di cui solo la metà è andata alle urne - il voto in Molise ha comunque un valore di test per i due schieramenti. Fratelli d'Italia, che alle regionali di cinque anni fa aveva preso il 4,4%, conferma lo scatto fatto (anche) in Molise già alle Politiche del 2022 (21,4%): diventa il primo partito col 18,5%. Tiene Forza Italia, che anzi fa quel balzo che qualcuno pronosticava anche sull'onda emotiva della scomparsa di Berlusconi: nel 2018, quello azzurro fu il partito di centrodestra più votato in Molise con il 9,4% (11,4% il dato delle politiche in regione, del 2022), al momento i voti sono al 13,3%, comunque sempre superiori a quelli della Lega, che scende al 3,7%, contro l'8,2% del 2018 e l'8,5 del 2022.

Al riequilibrio interno alle forze di centrodestra corrisponde un ribaltamento dei rapporti di forza fra i partiti progressisti. Cinque anni fa, il M5S corse con un proprio candidato e ottenne il 31,6%. Alle politiche del 2022, in Molise ha ottenuto il 24,3%. Adesso è al 5,8%. Il primo partito della coalizione è il Pd, al 12,6%, contro il 9% di cinque anni fa, ma in discesa rispetto al dato molisano delle politiche 2022 (18,1%).

