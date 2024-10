Il centrodestra sardo tra il Governo Meloni e «un futuro da costruire» 

Il centrodestra si riunisce per festeggiare i primi due anni del Governo Meloni. All’Holiday Inn di Cagliari c’erano tutti: segretari, parlamentari e consiglieri regionali. Ospite d’onore, la ministra del Lavoro Marina Calderone. Si parla dei successi, ma qualcuno sottolinea che alle scorse regionali vinte dal Campo largo qualcosa non ha funzionato. «L’unità è la ricchezza più importante della coalizione», ripetono tutti i relatori. Tanti riferimenti ai risultati ottenuti a livello nazionale. «Sono stati mesi di fatica e di soddisfazioni», spiega in apertura di lavori il coordinatore di FdI e deputato Francesco Mura, «grazie a una maggioranza coesa l’Italia è riuscita a guadagnarsi un ruolo preminente sui tavoli internazionali. Il Paese è prospero come mai negli ultimi trent’anni, lo spread è sotto i cento punti, mentre l’inflazione è ai minimi». In Sardegna però governa il centrosinistra. «È stata approvata la legge sull’autonomia differenziata che marca la volontà del Governo a favore dell’autodeterminazione dei territori», continua Mura, «ma c’è una nota dolente: la Sardegna si è posta alla guida di un’associazione di Regioni di centrosinistra abbandonando di fatto la storica battaglia dei sardi, quella per la specialità del nostro Statuto ormai superato dal tempo».

Gli interventi

Anche il segretario di Forza Italia e deputato Pietro Pittalis parla di «centrodestra unito e coeso che ha reso possibile il governo di Giorgia Meloni». L’azzurro si sofferma sulle questioni della giustizia: «C’è una parte politicizzata della magistratura. Abbiamo finalmente abolito l’abuso d’ufficio, ora dobbiamo puntare alla separazione delle carriere». E poi un riferimento all’Isola: «Qualcuno si chiederà cosa abbiamo fatto in questi due anni per la Sardegna? Domanda a cui va data una risposta seria. Ci sono questioni che ci riguardano: sulla quella delle Zes è stato fatto tanto». In generale, «molto dovremmo fare nel campo delle infrastrutture e dei trasporti». Poi una frecciata alla governatrice Alessandra Todde: «In un recente incontro con lei abbiamo dato disponibilità a collaborare, ma ho l’impressione che sia un dialogo tra sordi».

Tra i relatori dell’Holiday Inn anche la segretaria regionale dell’Udc Alice Aroni, il capogruppo della Lega Michele Pais, il capogruppo di Alleanza Sardegna in Consiglio regionale, Franco Mula. Quest’ultimo, in particolare, ha parlato dell’alleanza a livello regionale: «È da ricostruire, soprattutto perché sette mesi fa sono state perse le elezioni. Dobbiamo sederci attorno a un tavolo. Non dobbiamo dare per scontato nulla». Sono intervenuti anche i parlamentari di FdI Gianni Lampis, Barbara Polo, Giovanni Satta e Salvatore Deidda.

La ministra

Ha chiuso la ministra Calderone: «Sono stati due anni di lavoro incessante: abbiamo il tasso di occupazione più alto di sempre. Sono stati due anni del fare». Quanto alla Sardegna, «come Governo teniamo conto delle realtà territoriali e il fatto che nell’Isola ci sia una maggioranza di centrosinistra non vuol dire non avere interlocuzioni sui maggiori dossier». (ro. mu.)

