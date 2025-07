Il centrodestra rilancia la Pratobello 24 

Due leggi per fermare gli speculatori delle rinnovabili – la moratoria e il provvedimento sulle aree idonee – entrambe impugnate dal Governo. Questo il bilancio dopo un anno e mezzo di legislatura, e ora i partiti all’opposizione chiedono alla presidente della Regione e a tutta la maggioranza se non sia arrivato il momento di discutere il testo sottoscritto da oltre 210mila sardi, noto a tutti come Pratobello 24. Una proposta di iniziativa popolare diretta a regolamentare in modo organico la materia energetica, con particolare riferimento all’individuazione delle aree non idonee, ma ancora ferma nei cassetti delle commissioni quarta e quinta a cui era stata assegnata dopo la trasmissione un anno fa al Consiglio regionale. In alternativa, è l’idea contenuta in un’interrogazione di Alessandro Sorgia (Lega) illustrata ieri, si potrebbe mettere in campo una nuova iniziativa legislativa regionale comunque ispirata alla Pratobello.

L’appello

L’interrogazione invita la Giunta a predisporre un disegno di legge che ne ricalchi contenuti e finalità. In particolare, il richiamo all’articolo 3 lettera f dello Statuto sardo che attribuisce alla Regione competenza primaria in materia di urbanistica e paesaggio. «Le iniziative della Giunta e della maggioranza, ovvero la moratoria e la legge sulle aree idonee sono ormai prossime alla certificazione del fallimento e si fa sempre più concreto il rischio di un pericoloso vuoto normativo che aprirebbe ancora di più il campo alle speculazioni energetiche in danno dell’ambiente, del paesaggio e degli interessi della nostra isola», ha spiegato Sorgia. Da qui la richiesta di ricorrere allo Statuto di Autonomia a difesa della Sardegna e contro le speculazioni sulle energie rinnovabili, portando all’esame del Consiglio i contenuti della Pratobello. Intanto, ha sottolineato il consigliere leghista, «la speculazione avanza». Prova ne è «quanto sta accadendo sul colle di Sant’Elia a Cagliari, dove 37 ettari di territorio di altissimo pregio paesaggistico rischiano di essere trasformati in un mega impianto fotovoltaico, in assenza di qualunque forma di pianificazione condivisa con la Regione e il Comune».

Sostenitori

Il Consiglio deve ripartire dallo Statuto anche secondo Stefano Schirru (Alleanza Sardegna): «Riaffermare la nostra autonomia e il nostro potere legislativo su un tema vitale per la Sardegna è ciò che auspichiamo, in attesa che una maggioranza ormai delegittimata, lasci il campo a chi rappresenta davvero le volontà del popolo sardo, soprattutto in materia di energia». Per la consigliera dell’Udc Alice Aroni «è stato un errore grave quello della maggioranza di lasciare senza risposta e senza discussione in Consiglio la proposta di legge sottoscritta da oltre 210mila sardi». A sostegno dell’iniziativa di Sorgia anche Ivan Piras (Forza Italia): «La Pratobello 24 è stata e resta il nostro riferimento, anche alla luce del fallimento della legge moratoria e dell’impugnativa di quella sulle aree idonee».

I comitati

Favorevole ad un provvedimento che al limite «migliori, ma non stravolga» la proposta di legge di iniziativa popolare anche il comitato per la difesa dell’ambiente di Uta, che con Davide Meloni ha affermato: «Chi ha affossato la Pratobello deve rivedere la sua posizione e consentire in Consiglio regionale la discussione di una legge che abbia come basi le prerogative autonomistiche, per salvaguardare la volontà dei sardi che è quella di poter difendere con norme efficaci il nostro territorio dall’assalto degli speculatori delle rinnovabili». ( ro. mu.)

