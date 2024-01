Il centrodestra punta su Truzzu Oggi l’ufficialità 

Il centrodestra punta su Paolo Truzzu. Dopo un tavolo fiume si sono espresse a favore della sua candidatura alla presidenza della Regione la maggior parte delle sigle presenti al vertice di Cagliari eccetto Lega, Psd’Az, e le due liste a sostegno del governatore uscente “Solinas presidente” e “Sardi al centro” che hanno insistito sul nome di Christian Solinas.

La durata

Oltre nove ore a Palazzo Tirso prima di arrivare a un comunicato firmato dalla coordinatrice di FdI Antonella Zedda: «Il tavolo della coalizione di centrodestra, civica, autonomista ha individuato, a larga maggioranza, come proposta di candidatura alla carica di presidente della Regione quella del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, che ha ricevuto il gradimento delle forze politiche che chiedono al primo partito della coalizione di assumere la responsabilità di indicare il prossimo candidato presidente. Il lavoro odierno del tavolo regionale, importante e decisivo ai fini della scelta definitiva, giungerà nelle prossime ore alla formalizzazione della candidatura alla carica di governatore su cui tutte le forze politiche nazionali e regionali del centro destra convergeranno, condividendo assieme impegno ed energie a beneficio dei sardi e della Sardegna». Zedda ha poi specificato che le forze che non hanno condiviso la proposta sono Lega e Psd’Az.

Solinas

Diversa la cronaca della giornata descritta dal presidente della Regione Christian Solinas: «Il tavolo ha registrato una serie di posizioni diversificate. I partiti che hanno caratura nazionale devono attendere una riunione che ci sarà domani (oggi ndr). FdI ha mandato per chiudere sul sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Altre forze regionali si sono espresse per la continuità. Di fatto il valore dell’unità della coalizione si costruirà grazie a un ulteriore passaggio sul tavolo nazionale». Ora, «sono rimaste due candidature, una nel segno del presidente uscente, l’altra tiene conto del mutato quadro politico e della forza elettorale raggiunta da Fratelli d’Italia a livello nazionale». E se il tavolo romano dovesse pronunciarsi per Truzzu? «Il Psd’Az ha i suoi organi di partito che si riuniranno e prenderanno una decisione».

Rischio strappo

Per la senatrice Antonella Zedda «non si tratta di una rottura, si può ricomporre perché non c’è nulla di irrimediabile, auspichiamo una larga maggioranza su questo nome». Inoltre, «per quello che ci riguarda il tavolo regionale ha espresso in modo chiaro quale debba essere la posizione che su quello nazionale avrà sicuramente un riscontro positivo».

All’unanimità su Truzzu, comunque, non è stato possibile arrivare. Troppo forte la resistenza sardo-leghista e il rischio di uno strappo che potrebbe costare la vittoria in occasione del voto del 25 febbraio.

Le sospensioni

Le quasi dieci ore a Palazzo Tirso sono state frammentate da pause pranzo e pause caffè, bilaterali e vertici all’interno delle singole forze politiche, ma soprattutto dalle interlocuzioni con le segreterie romane dei partiti. Perché le parole di Giorgia Meloni – «vorremmo non arrivare troppo a ridosso per selezionare i candidati, soprattutto per le cariche monocratiche, perché più si avvicina il voto, più il clima diventa arroventato, ma abbiamo sempre risolto in passato, figuriamoci se non risolviamo adesso» – hanno certificato la necessità di fare in fretta, ma senza aiutare a sbrogliare la matassa.

In serata, infatti, sempre da Roma il Carroccio ha fatto sapere che «nel giorno in cui Giorgia Meloni ribadisce l’importanza di un centrodestra unito, la Lega conferma la propria assoluta determinazione affinché la coalizione sia compatta, per avere successo in tutti i prossimi appuntamenti elettorali. Squadra che vince non si cambia». E a fine tavolo, il coordinatore regionale Michele Pais ha chiarito che «nelle prossime ore è previsto un vertice nazionale che dovrà fare sintesi delle posizioni emerse. Credo sia un passaggio di buon senso, rispetto alla necessità che tutti si sono dati di garantire l’unità della coalizione».

Da una parte si invoca l’unità del centrodestra, dall’altra la rottura è un’ipotesi. D’altronde, al suo arrivo a Palazzo Tirso, in mattinata, lo stesso Solinas aveva evidenziato che «la Lega e il mio partito sono per la continuità, così come il ministro Tajani di Forza Italia. Oggi dico che più il centrodestra riuscirà a confermare la propria vocazione civica e sardista, più ha possibilità di vincere le elezioni».

Il caso Zedda

Il coordinatore di Forza Italia Ugo Cappellacci, oltre a ribadire che la discesa in campo di Alessandra Zedda «non rappresenta una scelta politica, bensì personale, e spero che abbia il buon senso di capire che bisogna guardare all’obiettivo», ha anche sottolineato che bisogna «insistere sull’unità della coalizione». Grande soddisfazione da parte di Sardegna al centro 20Venti. «Il movimento», ha detto Antonello Peru, «esprime totale soddisfazione per l’esito del del tavolo regionale. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati: in primo luogo portare in Sardegna la decisione sul candidato governatore, e per la prima volta questo è avvenuto anche grazie al decisivo apporto del nostro movimento. Il secondo risultato è aver ottenuto che si arrivasse ad una scelta in discontinuità rispetto all’attuale guida della Regione».Dal grande centro, gruppo che comprende il movimento di Peru e Tunis, è uscita Alleanza Sardegna, che comunque al tavolo si è espressa a favore di Truzzu. «Riteniamo consumata precocemente la sua esperienza dentro il gruppo del cosiddetto “ grande centro” – ha spiegato Giovanni Satta - dove purtroppo l’egemonia inconcludente di qualcuno ha portato questo progetto, nato sotto i migliori propositi, al fallimento sia dell’idea che di intenti positivi, ma che sono rimasti tali solo sulla carta». Oggi è in programma la riunione delle segretarie nazionali che dovrà esprimersi in modo definitivo sulla scelta di Palazzo Tirso.

