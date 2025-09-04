Il centrodestra punta su Carrucciu 

È Italo Carrucciu, sindaco di Lunamatrona, il candidato del centrodestra a presidente della Provincia del Medio Campidano. La decisione è stata presa dai partiti che compongono la coalizione e da diversi civici, dopo la delusione per non aver raggiunto l’accordo per un lista unica, sfumata con la candidatura del sindaco del Pd, Giuseppe de Fanti, sostenuta dal centrosinistra. A tre giorni dalla presentazione delle liste, finisce così la corsa degli altri sindaci del territorio, un susseguirsi di incontri segretissimi all’interno di gruppetti delle forze politiche locali e riunioni aperte tra i primi cittadini.

La squadra

Due i sindaci di centrodestra che si erano proposti accanto ai quattro del Pd: Carrucciu di Fratelli d’Italia e Andrea Lampis di Las Plassas per Sardegna Venti20. I due principali partiti della coalizione che fino alla fine hanno creduto all’unità. «Dal primo momento – dice Carrucciu – ho lavorato con gli altri colleghi per un presidente condiviso, espressione di più Comuni e di diverse sensibilità politiche. Ad un certo punto il dialogo costruttivo attorno a questa proposta si è interrotto. Nostro malgrado, è prevalsa la scelta politica di parte. Ho confermato la disponibilità. Sono pronto a dare il massimo e a cercare di intercettare il voto di tutti gli amministratori che sostengono il gruppo». Lampis ammette: «Sono deluso e indignato. Per giorni e giorni fiume di parole per dire basta alle divisioni di una piccola Provincia che ha bisogno di unità per sconfiggere una delle criticità maggiori, lo spopolamento. Dopo il passo indietro di Alberto Urpi a causa della legge Del Rio, è tornata la vecchia politica di parte». E Urpi sorprende tutti: «Appoggeremo Carrucciu come candidato presidente. Una lista dei consiglieri sarà di Sardegna 20Venti». Un’altra lista – sempre a sostegno di Carrucciu – sarà composta da tutte le forze in campo, civici compresi.

Delusione

Sia fra i due tradizionali schieramenti, centrodestra e centrosinistra, sia fra molte fasce tricolore, si coglie tanta amarezza. «Era l’occasione buona – dice il primo cittadino di Pabillonis, Riccardo Sanna – di smetterla una volta per tutte nel lavorare sempre e comunque dietro i partiti. La decisione di una lista unica è stata la scelta iniziale condivisa dei sindaci, loro e non altri devono votare. Quando gli accordi per concludere in questa direzione sembravano raggiunti, nella riunione plenaria di San Gavino, 25 sindaci presenti, qualche partito è risuscitato. Che dire: mi auguro che non torni la vecchia Provincia sconfitta dal referendum, proprio quella del Campidano che ha avuto una netta bocciatura». Andrea Floris di Gonnosfanadiga commenta: «Inizialmente ero favorevole a una lista unica, a patto che fosse ad indirizzo civico. Nel momento in cui questa iniziativa non è andata in porto, a causa dell’entrata in campo dei partiti, e visto che ognuno si sta riposizionando secondo il sentire della sua maggioranza, noi siamo favorevoli alla candidatura di Carrucciu, lo supporteremo con il nostro voto». Comunque andrà a finire, la scelta del presidente spetta ai 28 sindaci, quella dei consiglierei ai 367 amministratori. Al momento l’unico “desiderio” diventato realtà è quello dei 18 primi cittadini della Marmilla, all’inizio delle trattative: «Tutti sullo stesso piano, vuol dire non escludere un candidato di un Comune piccolo. Un rinnovamento auspicabile che punti la lente d’ingrandimento sull’importanza del nostro territorio e non sui centri col maggior numero di residenti, dove un voto ponderato ha il peso maggiore».

