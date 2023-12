Il centrodestra ora vuole fare in fretta 

Il centrodestra sardo è in fermento. Due le partite da chiudere nell’immediato, sempre che a Roma non si voglia tirarla per le lunghe, complice la Finanziaria nazionale in discussione: il programma da un lato e il candidato alla presidenza della Regione dall’altro.

Primo step

Non è stato stabilito un timing , ma il programma sarà chiuso prestissimo, forse già durante il tavolo fissato per le 11 di martedì, all’Hotel Flora di Cagliari. I rappresentanti delle forze del centrodestra stanno definendo i dettagli, limando le varie proposte. Ma insularità, continuità territoriale, sanità, governo del territorio, legge urbanistica, agricoltura, transizione ecologica, turismo, sviluppo delle zone interne, trasporti e infrastrutture sembrano essere i pilastri su cui costruire una nuova esperienza al governo della Sardegna. A quel punto mancherebbe l’ultimo tassello: riprendere a discutere delle possibili candidature per la presidenza.

L’ultimo tassello

La Lega e il Partito Sardo d'Azione spingono per la ricandidatura di Christian Solinas, ancora favorito su Paolo Truzzu, il sindaco di Cagliari designato da Fratelli d'Italia. Gli incontri informali si susseguono ma la sensazione è che, alla fine, a mettere il cappello sulla decisione saranno le segreterie nazionali dell’alleanza. A cominciare dal partito di Giorgia Meloni, che proprio su Truzzu fa affidamento, dopo aver chiamato a un “passo di lato” il governatore Solinas con un documento firmato dalla segretaria regionale Antonella Zedda. La scelta non è facile, anche perché – qualsiasi essa sia – scontenterà qualcuno. Si vorrebbe arrivare a una decisione definitiva su uno dei due nomi entro il 18-20 dicembre. Tuttavia, non è escluso che si possa andare oltre questa data, come accadde nel 2008 con Ugo Cappellacci, quando i nodi furono sciolti solo il 28 dicembre (ma in quel caso le dimissioni di Soru poco prima di Natale avevano determinato elezioni anticipate).

In discussione a Roma c’è la Finanziaria. Bisogna arrivare a una decisione se non subito, prima di Natale. Almeno così sollecitano i centristi e i partiti con riferimenti non nazionali, che temono una dilatazione dei tempi. Se la scelta cadesse su Truzzu, cambieranno anche gli scenari per la corsa alla fascia tricolore di Cagliari, che potrebbe toccare a FI o ai Riformatori. L'obiettivo del centrodestra è rivincere le elezioni regionali, nel segno di una continuità amministrativa che sarebbe storica: mai l’elettorato sardo ha premiato per due volte la stessa coalizione, preferendo sempre l’alternanza.

