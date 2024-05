Il centrodestra non va all’attacco: «Ma ha presentato un compitino» 

Il centrodestra per ora non attacca. Studia l’avversario, ma non colpisce. Al massimo viene fuori il dissenso per «i fiumi di parole» della presidente Alessandra Todde: «Se così esplicate, le dichiarazioni programmatiche ascoltate in Aula scriveranno i capitoli più importanti di un libro di sogni».

Attesa

La linea comunque è attendista: le elezioni regionali, del resto, sono un ricordo troppo recente. «Anche se», ricorda il segretario regionale di Forza Italia Pietro Pittalis, «da quando il Campo largo guida l’Isola, una cosa sola ha fatto: copiare il bando per la continuità della precedente Giunta e che noi avevamo contestato». Insomma, un avvio zoppicante, per il deputato barbaricino, «ma per esprimere giudizi ci sono cinque anni». Secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu, «sono dichiarazioni talmente ovvie che non si può non essere d’accordo. Siamo tutti a favore della sanità di qualità, dei trasporti di qualità, dell’istruzione di qualità e della Regione efficiente. Il tema non è cosa fare, ma come fare», chiude il candidato presidente sconfitto proprio dalla Todde. «E sinceramente dalle dichiarazioni non si è assolutamente capito».

«Obiettivi generici»

Angelo Cocciu, capogruppo di FI, è duro. «Sarebbe stato un bel gesto se Todde, al posto di annullare la delibera che prevedeva la programmazione ospedaliera nell’Isola per i prossimi vent’anni, si fosse occupata di lavoro o trasporti: i risultati, quando era viceministro, non sono stati dalla sua parte». Promette un’opposizione costruttiva Umberto Ticca, capogruppo dei Riformatori. «Ma, a due mesi e mezzo dalle elezioni, abbiamo ascoltato un compitino che riassume il programma elettorale, elenca i noti problemi della Sardegna e snocciola obiettivi generici, senza indicare un percorso concreto per raggiungerli». Eppure la governatrice ha vorrebbe rafforzare l’assistenza sanitaria pubblica, puntare sulla telemedicina, abbattere le liste d’attesa e di un piano straordinario sulla salute mentale. «Sì, ma come intende farlo? Vorrebbe anche governare la transizione energetica e quella tecnologica, asset fondamentali per il futuro dell’Isola. Ma pure qui non c’è stato cenno sulle azioni concrete per l’attuazione».

«Poco lineare»

Antonella Zedda, segretaria di FdI in Sardegna, entra nello specifico: «Dalla presidente Todde, forse, non mi aspettavo di più: un elenco di politicamente corretto, volemose bene e buoni propositi. “Dagli assi”, come lei stessa li ha definiti, sarebbe stato auspicabile trovare maggiore concretezza, qualche definizione più pesante del fare, dell'azione da intraprendere. Dall'auspicio che i nostri giovani siano più emancipati, alla rivendicazione con le azioni della nostra sardità, al chiedere al Governo più soldi per la continuità aerea, io non ci vedo linearità», argomenta Zedda, che è anche vicecapogruppo al Senato di FdI. «Come dice Todde, non siamo più in campagna elettorale. Ma se è vero che l'unico assessore di fede grillina ha tenuto lo stesso direttore generale dell'assessore che l'ha preceduta e che ha subito attaccato per cattiva gestionale, non possiamo aspettarci che vane promesse e poche indicazioni su come risolvere i problemi, come mancanza di medici e industria ferma, ereditati da scelte politiche nazionali, di Governi di cui la maggioranza ha fatto parte. Todde, da membro degli Esecutivi Conte e Draghi, non ha risolto una sola crisi industriale, né in Sardegna né altrove».

«Parole flebili»

Alessandro Sorgia, unico eletto della Lega, ha ascoltato attentamente «la lettura di un compitino predisposto forse da qualcuno dei tanti consulenti già arruolati nella corte della presidente». E ancora: «Sono dichiarazioni flebili, che non hanno individuato punti di debolezza sui quali intervenire e men che meno proposte di spessore. Sono rimasto deluso perché alcuni argomenti, come agricoltura e turismo, sono stati trattati marginalmente, mentre sono fioccate le proposte di nuove poltrone per istituendi uffici, osservatori e agenzie varie».

Fiducia

Per Antonello Peru (Sardegna al Centro 2020), la governatrice ha affrontato «temi centrali senza approfondirli nel dettaglio». Tuttavia, «noi desideriamo una Sardegna che progredisca a una sola velocità da Nord a Sud, da Est a Ovest, includendo le zone interne. Per questo il nostro gruppo ha già presentato provvedimenti legislativi che mirano all’obiettivo di affrontare la questione sarda, di cui discuteremo martedì in Aula», chiosa Peru. «Se la minoranza sarà ascoltata sui temi fondamentali, saremo collaborativi e sempre al fianco dei sardi».

