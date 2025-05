Il centrodestra minimizza, ma il flop brucia 

La parola d’ordine è minimizzare, respingere ogni lettura nazionale o l’idea di un campanello d’allarme. Ma all’interno del governo e della maggioranza brucia aver perso al primo turno a Genova, dove più di un leader si era sbilanciato su una vittoria senza ballottaggio. Un bilancio negativo, nei quattro capoluoghi al voto, in cui entra anche la sconfitta a Ravenna, meno sorprendente in quanto roccaforte rossa, e in cui vanno considerati anche i risultati parziali di Taranto e Matera, perché nemmeno là è andata come si sperava nel centrodestra. Per l’intero pomeriggio l’esultanza del centrosinistra è andata in scena senza contraltare. All’ora di cena i primi commenti della maggioranza. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, ammette il «dispiacere» per Genova, ma sottolinea che «in ogni caso il centrodestra cresce». Da FI Maurizio Gasparri rimarca che «il centrodestra va al ballottaggio in città da tempo governate dalla sinistra con nostre ampie possibilità di vittoria». Nessuno si spinge a parlare di allarme per il governo. Ma di certo il voto locale può aiutare a ricordare che non si può considerare blindato il consenso di cui gode il governo, intatto da due anni e mezzo. Più indicativo, è la convinzione diffusa nel governo, si annuncia l’appuntamento con le Regionali. Fra non molto i leader dovranno definire la strategia per la scelta dei candidati.

