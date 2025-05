Il centrodestra lancia l’attacco: «Si dimetta e torniamo alle urne» 

La sentenza del Tribunale di Cagliari scatena il centrodestra. Tutti i partiti chiedono le dimissioni della presidente Alessandra Todde, agitando la bandiera delle elezioni anticipate.

I parlamentari

Apre Salvatore Deidda, deputato di FdI, presidente della commissione Trasporti della Camera: «La presidente Todde può appellarsi a tutte le sedi giudiziarie possibili, ma questo non la solleva dalla grave responsabilità di essere al contempo vittima del dilettantismo o della furbizia dell'organizzazione del Movimento 5 Stelle e artefice della situazione in cui si trova. Inutile che se la prenda con nemici inesistenti: l'esito sarà invariabilmente lo stesso, poiché le norme sono di una chiarezza cristallina, e ne sono consapevoli anche quegli esponenti del Campo largo sardo che sono costretti a una difesa d'ufficio. Chi si assume la responsabilità di istituire un precedente per cui sia sufficiente pagare una sanzione pur di non presentare rendiconto elettorale e mandatario? Per la presidente Todde è la sconfitta più cocente, poiché più questa vicenda si trascina, più la sua autorevolezza e credibilità ne risente». Quindi interviene il deputato oristanese Francesco Mura, coordinatore sardo di FdI: «La sentenza mette la parola fine a una legislatura che, nei fatti, non è mai iniziata. Un'esperienza di governo caratterizzata da improvvisazione e pressapochismo, elementi che hanno purtroppo contraddistinto l'azione politica del Movimento Cinque Stelle, oggi come ieri. Non c'è motivo di rallegrarsi per quanto accaduto in Sardegna. Tuttavia, il caso Todde rappresenta l'ennesima conferma dell'incapacità dei grillini - anche in questa loro versione riveduta e corretta - di interpretare con serietà e responsabilità il ruolo che l'elettorato, in alcune circostanze, ha loro affidato. La confusione interna alla coalizione del cosiddetto Campo largo e le evidenti fratture tra le sue componenti hanno contribuito a rendere questa legislatura una parentesi sterile, segnata da divisioni e incertezze. La Sardegna merita molto di più: stabilità, competenza e una visione chiara per il futuro. È tempo di restituire dignità e prospettiva all'azione politica regionale». Quindi il leader di Forza Italia, il deputato e vicepresidente della commissione Giustizia della Camera Pietro Pittalis: «La sentenza del Tribunale di Cagliari, nel confermare integralmente l'ordinanza-ingiunzione del Collegio elettorale di Garanzia, ha posto finalmente fine ad una torbida vicenda caratterizzata da menzogne, omissioni e gravi violazioni di legge», scrive in una nota il segretario azzurro, da più parti indicato come possibile candidato alla presidenza per il centrodestra nel caso di voto anticipato. «Si vergognino Giuseppe Conte e il suo Movimento 5 Stelle che, pur di sminuire la gravità dei fatti, hanno rivolto accuse di complottismo alla magistratura cagliaritana, prospettando perfino azioni di danno. La presidente Todde ne prenda atto e sia coerente rassegnando immediatamente le dimissioni, ad evitare ulteriori danni ai sardi».

Il Carroccio

Sempre da Roma interviene la Lega, con i capigruppo di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. «I grillini hanno sempre detto che le sentenze non si possono commentare e che un qualsiasi procedimento è un'onta che deve portare a dimissioni immediate. Ora quindi, dopo la sentenza del Tribunale di Cagliari che non lascia dubbi, dimostrino coerenza mandando a casa la loro presidente». Duro il segretario regionale del Carroccio Michele Ennas: «Alessandra Todde deve andare a casa per palese incompetenza e mancato rispetto delle regole», tuona. «All’interno della stessa maggioranza ormai si moltiplicano i conflitti e le spaccature. Il risultato è un sistema Regione bloccato, senza guida e senza visione. La Todde non ha più alcuna legittimazione politica né istituzionale. Chiediamo con forza che rassegni immediatamente le dimissioni». Per l’ex presidente del Consiglio regionale Michele Pais (Lega), «siamo di fronte a un’accertata violazione della legge che rende di fatto la presidente decaduta». Quindi, «è ora che l’ormai ex presidente Todde prenda atto della realtà e cessi di aggrapparsi alla poltrona con ogni mezzo, trascinando con sé l’intero centrosinistra pentastellato». Anche per Pais la legislatura è nei fatti finita. «Proseguire in questo modo non farà che ingessare la Sardegna», spiega il politico algherese. «Todde è come una regina senza corona. Abbia un sussulto di dignità politica: prenda atto della realtà, si faccia da parte e ridia la parola ai sardi».

In Consiglio

Per Aldo Salaris, segretario dei Riformatori, in Sardegna la paralisi politica non può durare ancora: «Serve un governo capace di affrontare le emergenze», dice l’ex assessore all’Urbanistica. «La strada è ormai tracciata per i mesi che restano, ma nel frattempo la Sardegna non può permettersi un governo paralizzato, in bilico tra decadenza e schermaglie politiche. Preso atto che la presidente non intende prendere in considerazione le dimissioni e vuole insistere a governare, venga subito in Aula con un nuovo esecutivo tecnico, individuato dalla sua maggioranza, che sia realmente capace di affrontare e risolvere a breve termine le principali emergenze. Per l’esclusivo interesse dei sardi, troverà noi delle opposizioni disponibili nel risolvere insieme questi problemi». Il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca conferma: «È la fine di questa legislatura», attacca. «La fine politica si era già vista perché i scarsi risultati ottenuti in quest'anno e mezzo, le leggi impugnate, le divisioni in maggioranza li conoscevamo già». Secondo il capogruppo di FdI Paolo Truzzu, sconfitto da Todde alle Regionali, «questa sentenza ha posto fine anche a tutti i dubbi dal punto di vista giuridico, quindi l'appello che mi sento di fare è di terminare l'accanimento terapeutico, porre fine a questa legislatura e ridare la parola agli elettori». L’ex sindaco di Cagliari è certo che il centrodestra sardo sia pronto a tornare alle urne: «Io penso che chi fa politica è sempre pronto al voto». Per Ivan Piras (FI) «appare nitida la fotografia di una legislatura che non è mai iniziata per incapacità politica e che probabilmente finirà per lo stesso motivo». Chiude Stefano Tunis Stefano Tunis di Sardegna al Centro 20Venti: «Se la governatrice avesse un minimo di coscienza restituirebbe la parola agli elettori, dimettendosi».

