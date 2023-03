«Il centrodestra? I tre candidati papabili non convincono» 

Assemini. «Dopo il disastro dei due mandati grillini e considerando la tendenza della politica nazionale, il centrodestra può perdere le Comunali ad Assemini solo se resta spezzettato e sbaglia il candidato sindaco», Paolo Mereu, 80 anni, dentista («con l’arrivo del Covid da due anni fa sono andato in pensione»), indossa i panni del saggio alla vigilia del voto. Ruolo che gli spetta per diversi motivi: «Sono stato il primo e unico sindaco del centrodestra nella storia di Assemini, per due mandati: prima nel 1997 e poi nel 2008». È stato anche il primo sindaco sardo di Forza Italia.

«Posso dire una cosa?»

Certo.

«In entrambi i casi sono caduto prima della scadenza naturale del mio mandato e ne sono orgoglioso».

Orgoglioso?

«Sì, perché ho sempre messo davanti ai partiti il bene della mia comunità, non ho ceduto a ricatti o a giochetti vari e assortiti. D’altronde avevo il mio lavoro, ho sempre interpretato la politica con spirito di servizio».

Chi sarà il candidato sindaco del centrodestra?

«Non lo so ma vorrei esprimere un concetto».

Prego.

«Una persona, di qualsiasi partito, non si deve candidare, non deve proporsi come leader di una coalizione, ma deve essere candidato, scelto da un gruppo di partiti».

Messaggio diretto.

«Sì. In questi giorni Massimo Carboni di Fratelli d’Italia, Gigi Garau del Psd’Az e Matteo Venturelli dell’Udc hanno avanzato la loro candidatura a sindaco del centrodestra. A mio avviso siamo sulla strada sbagliata».

Cioè?

«Dovrebbero tutti e tre fare un passo indietro e magari indirizzare i loro sforzi, il loro entusiasmo, le loro idee per il programma verso una quarta persona che possa rappresentare al meglio tutte le anime del centrodestra che a oggi mi sempre troppo spezzettato».

Faccia l’identikit del suo candidato ideale.

«Magari una donna. Magari espressione della società civile, non dei partiti».

E la suggestione Mario Puddu?

«L’ex sindaco grillino? Impraticabile. Mi sembra di aver capito che si presenterà a capo di una lista civica, a mio avviso eventualmente si potrebbe dialogare con Puddu, che conosco da ragazzino, in vista di un eventuale ballottaggio».

Movimento 5 Stelle e Pd hanno già scelto il candidato.

«Ho letto di Diego Corrias. Resta da capire se i fuoriusciti dei grillini durante la scorsa consiliatura, quelli che hanno fatto cadere la sindaca Sabrina Licheri, si schiereranno con Mario Puddu e quanto peso avranno. Il Pd, poi, storicamente ad Assemini è spaccato, ai miei tempi c’erano sei circoli in città, oggi quattro. E per la segreteria regionale hanno votato in pochissimi, e in tanti notoriamente vicini ai grillini».

Fronde del centrodestra e del centrosinstra potrebbero confluire con Puddu?

«Ripeto, il panorama mi sembra molto frammentato».

Il primo partito alle Politiche ad Assemini era il M5S.

«Sì, ha espresso anche la prima parlamentare del città, Sabrina Licheri, che deve ringraziare i fuoriusciti del M5s per averla fatta cadere spalancandole la porta per la candidatura nazionale: una straordinaria fortunata coincidenza».

Lei dice disatro grillino.

«Strade impraticabili, un Piano urbanistico che di fatto vieta di costruire o di ristrutturare in centro, polo della ceramica abbandonato, lavori sulla 130 bloccati: occorre far rinascere Assemini, questo è certo. Il centrodestra può farlo, se non perderà le elezioni con clamorosi autogol».

