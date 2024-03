«Il centrodestra ha perso credibilità tra i sardi» 

«Nei cinque anni di governo della Giunta uscente, il centrodestra ha perso credibilità agli occhi dei sardi, e questo al di là dei propri demeriti». Comincia così il j’accuse di Giovanni Satta contro il suo stesso schieramento, passato un mese dalle Regionali del 2024 in cui il consigliere regionale uscente era candidato ma non è stato rieletto. Satta ha corso con Alleanza Sardegna, partito che ha fondato insieme a due ex sardisti come lui. Ma Stefano Schirru e Franco Mula, a differenza dell’esponente gallurese, hanno centrato l’elezione bis.

«Christian Solinas – ha detto Satta – era diventato impopolare e anche divisivo all'interno della maggioranza. Ha inoltre cercato di essere ricandidato fino all'ultimo giorno, ritardando oltremisura la partenza della campagna elettorale». Satta, insomma, fa ricadere sul governatore uscente il grosso delle responsabilità per la sconfitta del 25 febbraio, sebbene lo definisca una «persona intelligente». Ma non viene risparmiato nemmeno Paolo Truzzu, che ha chiuso la partita delle urne raccogliendo 3.061 voti in meno rispetto ad Alessandra Todde: «La candidatura di Truzzu è stata una forzatura di FdI, si sapeva che il sindaco del capoluogo fosse poco gradito ai cagliaritani, malgrado sia una persona molto perbene».

