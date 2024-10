Il centrodestra frena sulle tasse ma Giorgetti no 

Nonostante la revisione al ribasso del Pil da parte dell’Istat, per Giancarlo Giorgetti «i piani del governo non cambiano». Avanti con il lavoro sui conti pubblici, insomma, seppur in una strettoia. Con l’Europa ad attendere l’impalcatura della manovra, da una parte, e le fibrillazioni in maggioranza dall’altra.

Le precisazioni

Dopo che il ministro dell’Economia giovedì aveva chiesto «sacrifici» a tutti, prosegue il coro di voci critiche nel centrodestra. Da FdI arriva la frenata di Arianna Meloni, che tiene a puntualizzare: la prossima «non sarà una manovra di sacrifici per famiglie, imprese e lavoratori». «Giorgetti parla a proposito di chi ha patrimoni miliardari, non di chi ha mille euro sul conto corrente», precisa il vicepremier della Lega Matteo Salvini. «Il ministro è stato male interpretato, non vuole aumentare le tasse», assicura l’omologo azzurro Antonio Tajani.

Gli extra

Ma ad agitare il centrodestra c’è anche l’ipotesi di una rimodulazione dell’Ires, che chiederebbe maggiori sforzi a banche, assicurazioni e imprese. «Continueremo ad essere contrari a qualsiasi tassa, - dice Tajani - anche alla tassa sugli extra profitti. Decidere cosa è extra e cosa non è extra, forse, forse è da cultura sovietica». Rincara la dose il portavoce azzurro Raffaelle Nevi: «Rimane assoluto il nostro no a interventi sull’Ires o a nuove tasse». Salvini appare più conciliante: «Faccio l’esempio delle banche, se uno ha guadagnato 40 miliardi, almeno una parte di questo enorme patrimonio può essere restituito agli italiani». Manlio Messina, vicecapogruppo di FdI alla Camera, richiama l’art. 53 citato da Giorgetti: «Ognuno darà il proprio contributo alla legge di bilancio in funzione di quello che realmente produce».

Deroghe nel mirino

Per quanto Giorgetti abbia già bocciato “extraprofitti” come un termine «scorretto», chiudendo anche a possibili contributi volontari, il confronto sull’Ires resterebbe aperto. All’ipotesi di un’addizionale, che trova non poche resistenze nel settore bancario, si starebbe affiancando un’altra strada: uniformare il pagamento dell’Ires, togliendo ad esempio le deroghe che alzano o riducono le aliquote. In una logica di semplificazione e di bilanciamento, in grado di rassicurare i mercati, il tentativo individuare un’aliquota fissa che porti, nella media, l’asticella verso l’alto. L’eventuale modifica, in fase di valutazione, potrebbe essere spalmata su diversi settori, dagli energetici ai finanziari, passando per assicurazioni e società multiservizi. Mentre un punto di caduta nel dialogo aperto con gli istituti bancari, al momento, si potrebbe trovare nella modifica al trattamento fiscale delle imposte differite attive delle banche (Dta).

Sigarette e web tax

Intanto, nella caccia ai circa 10 miliardi mancanti, è arrivata l’apertura di Confindustria sulla revisione delle tax expenditures. Il Mef è al lavoro su alcune delle 625 tra agevolazioni ed esenzioni. Al capitolo sul maxi-aumento del costo delle sigarette proposto dagli oncologi, e a quello sull’equilibrio delle accise dei carburanti, entrambi da definire, i partiti di maggioranza aggiungono la web tax. A FdI si aggiunge Fi con Maurizio Gasparri: «A fronte del maxi utile delle big tech l’imposizione fiscale è ridicola. Noi non vogliamo nuove tasse, ma vogliamo che chi prende tanti soldi e non paga nulla cominci a farlo».

