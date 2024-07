Il centrodestra contro Todde «In cento giorni solo poltrone» 

I primi cento giorni di legislatura targata Campo largo? Le emergenze erano tante ma la maggioranza che sostiene la Giunta di Alessandra Todde ha preferito dedicarsi unicamente all’occupazione dei posti di potere. È la narrazione del centrodestra all’indomani del via libera alla legge per la nomina – entro quindici giorni – di otto amministratori straordinari per le sei nuove Province e per le due Città metropolitane, e di tre commissari per gli enti intermedi in estinzione (Nuoro, Sassari, Sud Sardegna). Quindi, «sbaglia chi dice che questa è una legge sulle Province», spiega il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca, «è solo un provvedimento che dà la possibilità alla maggioranza di assegnare nuovi incarichi».

L’attacco

Ieri le opposizioni hanno voluto fare il punto sui primi tre mesi e mezzo di legislatura. «La legge sulle Province nasceva da un accordo trasversale ed esisteva già un dispositivo normativo utile a disciplinare la fase transitoria», ha ricordato Fausto Piga di FdI, «e adesso il centrosinistra ha deciso di aumentare il numero di amministratori, sostenendo che la spesa pubblica resterà invariata, ma questo non è possibile». Una «sete di potere che arriva da chi per anni ha criticato il poltronificio Solinas, con riferimento alla legge sulla riorganizzazione della presidenza della Regione. Legge tuttora utilizzata dalla maggioranza». E la verità, aggiunge, «è che oggi nasce il poltronificio Todde. E questo sorprende perché le priorità del momento dovevano essere sanità, agricoltura, trasporti, assalto eolico». Questi primi cento giorni, riprende Ticca, «sono stati inutili per le emergenze nella Sardegna. È evidente a tutti, infatti, l’inefficacia dell’altra legge finora approvata, la moratoria contro gli speculatori delle rinnovabili».

«Sete di potere»

Secondo il capogruppo del Misto Gianni Chessa «è evidente la sete di potere e di poltrone da parte dell’attuale maggioranza di Governo: nella scorsa legislatura hanno tanto criticato le decisioni della Giunta Solinas accusandoci di aver creato un poltronificio, ora loro non solo occupano i posti creati nella scorsa legislatura ma ne creano degli altri. La legge approvata prevede il raddoppio delle cariche. Noi non ci stiamo, siamo di fronte a uno spreco di danaro pubblico».

I numeri li fornisce Alessandro Sorgia (Lega): «Nel 2024 serviranno 2 milioni di euro per coprire i costi dei commissari e amministratori unici, nel 2025 ci vorranno altri 5 milioni di euro». Per il consigliere di minoranza, la vera questione è però un’altra: «La legge approvata ieri non chiarisce i ruoli e le competenze dei nuovi nominati, né si indicano le risorse per far fronte alle funzioni in capo alle province. La decisione serve solo a creare nuove poltrone».

La provocazione

Per Giuseppe Talanas (Forza Italia) «ciò che sorprende è la tempistica. Sulle province esisteva già una proroga, che urgenza c’era di portare questa legge in Consiglio? Le priorità della Sardegna sono altre: siccità, trasporti, sanità in affanno». Proprio dall’azzurro Talanas, arriva un invito alla maggioranza: «Hanno tanto criticato la legge sullo staff presidenziale. Bene, noi siamo disponibili ad entrare in aula con un provvedimento d’urgenza per tagliare tutte le figure che il centrosinistra contestava».

RIPRODUZIONE RISERVATA