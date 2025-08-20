VaiOnline
Il centrodestra: città sporca e nel degrado 

Trascurata, sporca, segnata da degrado e incuria. Come sta Cagliari? Male, a leggere l’affondo del centrodestra alla maggioranza che sostiene Massimo Zedda. «Cumuli di rifiuti, sporcizia nelle strade, zone lasciate all’abbandono: questo è ciò che vivono ogni giorno i residenti, nonostante le promesse elettorali. Il centrosinistra ha imposto alla città un sistema di raccolta porta a porta spinto, senza mai offrire alternative reali a chi, con impegno, fa la differenziata. Una scelta che, invece di premiare i cittadini virtuosi, ha finito per aggravare i problemi, contribuendo al degrado che è sotto gli occhi di tutti. Oggi», si legge in una nota sottoscritta da tutto il centrodestra in Consiglio comunale, «di fronte all’evidente fallimento nella gestione dei problemi, la maggioranza sceglie di imboccare una nuova strada: cambiare la narrazione. Dopo aver descritto la città come un “campo di guerra” in campagna elettorale, adesso vuole convincere i cittadini che i problemi non esistono, che il degrado sia solo un’esagerazione o una percezione. I cittadini vedono e subiscono ogni giorno la mancanza di decoro, la scarsa attenzione all’igiene urbana e l’assenza di soluzioni concrete. Non serve modificare la narrazione: fingere che tutto vada bene non renderà la città più pulita né più vivibile. Il centrosinistra dimostra di non avere né visione né coraggio amministrativo: prima ha cercato consensi dipingendo una città in emergenza, ora cerca di salvarsi negando i problemi che non è stato capace di affrontare».

