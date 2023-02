Il centrodestra apre le danze  

Il tavolo del centrodestra si apre oggi. Servirà a delineare il risiko delle candidature in vista delle elezioni comunali di primavera, quando la comunità dovrà scegliere l’erede amministrativo di Massimo Cannas. Su una poltrona si siederà Marcello Ladu, delegato alle trattative per conto del Psd’Az. All’assise sardista il consigliere comunale uscente, uno dei nove dimissionari, i vertici territoriali hanno cucito sulla camicia i gradi di gregario per tirare la volata e completare la civica che lui stesso sta sponsorizzando da tempo. Non è detto che alla fine non sia proprio lui la persona indicata per correre verso lo scranno più alto del palazzo di via Garibaldi.

Strategie

C’è un dato di fatto. Marcello Ladu, ormai da tempo, è promotore di una civica trasversale. Chi ne farà parte non dovrà necessariamente avere in tasca la tessera di un partito della coalizione di centrodestra, ma è chiaro che l’esponente sardista stia cercando alleanze soprattutto tra gli alleati. Ecco perché incontrerà una delegazione di Fratelli d’Italia, in prim’ordine. Sulla scorta dei tre anni e mezzo all’opposizione, Ladu dovrebbe portarsi dietro parte di quel gruppo, tra cui Irene Murru, miss 493 preferenze in occasione delle Comunali del 2019. Chi ruota nell’orbita di Ladu è anche Fausto Mascia, ex assessore dei Lavori pubblici durante il primo mandato di Massimo Cannas che, nel 2019, aveva deciso di staccare temporaneamente la spina con la politica attiva. Cannas, sindaco decaduto, animerà una civica. L’ha detto e ripetuto già in più occasioni. Quasi certamente lo seguiranno i sette consigliere che gli sono rimasti fedeli fino all’ultimo istante del mandato. La scelta dell’ex primo cittadino per la carica di sindaco potrebbe essere orientata verso un nome nuovo. In questo contesto Cannas ha dialogato con Franco Pili, affermato ingegnere, e con Tiziana Mameli, ex segretaria del Pd provinciale, molto vicino ad alcuni fedelissimi dello stesso Cannas come Emanuela Laconca, assessore uscente.

I movimenti

Resta defilato Piero Cannas, che non ha mai fatto mistero di voler offrire il proprio contributo alla formazione di un gruppo. Hanno costituito un binomio Lara Depau e Carlo Marcia, due figure di punta della maggioranza Cannas che, a gennaio, hanno indossato le vesti di dissidenti. Sui loro apparentamenti politici resta ancora un alone di mistero. Al netto delle confusioni interne sul panorama provinciale, il Pd non resterà a guardare, benché al momento i dem non sembra abbiano la forza di costituire una lista indipendente. È in campo anche Angelo Cucca, pronto a spendersi per animare una civica. Possibile che come esponente di Forza Italia potrebbe sedersi al tavolo delle trattative del centrodestra. Intanto a Tortolì è atteso il commissario. L’ente è senza guida amministrativa da 27 giorni.