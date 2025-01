Il centrodestra affonda il colpo: «Figuraccia senza precedenti, si torni in tempi rapidi al voto» 

Dopo un giorno di relativa prudenza, per capire bene la rilevanza del caso spese elettorali, il centrodestra mette da parte ogni remora e parte decisamente all’attacco di Alessandra Todde. Già sabato il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis aveva chiesto alla governatrice di fare un passo indietro; ieri vari altri nomi forti della coalizione, tra cui alcuni leader nazionali, hanno invocato il ritorno alle urne.

Matteo Salvini, per esempio, ha parlato della questione in una diretta social: «Che figuraccia la governatrice grillina. Spero che i sardi, se le accuse saranno confermate, possano tornare a votare il prima possibile per riavere un presidente che rispetta le regole». Poco prima del vicepremier e leader della Lega, si era espresso Maurizio Gasparri, responsabile Enti locali di Forza Italia: «Nel campo del diritto, il regista della campagna elettorale del M5S si è fermato alla lettura del manuale delle giovani marmotte. Nessuno si illuda di cancellare, con voti politici illegittimi, delle violazioni che non possono che portare alla decadenza della Todde. Quelli che hanno invocato moralizzazione e regole, saranno travolti dalla loro incapacità di conoscere, rispettare e applicare le norme».

Sul fronte sardo, ha preso posizione anche Paolo Truzzu, candidato governatore del centrodestra sconfitto da Todde per poche migliaia di voti: «Io non credo che la presidente abbia “barato”», scrive l’esponente di FdI su Facebook, «credo che abbia commesso un errore e poi ne abbia commessi altri per coprire il primo. Ma il vero fatto politico è un altro. Può chi si candida a presidente di una regione, e con lei il suo staff, non conoscere le norme sulle spese elettorali? No! Può chi non conosce e non sa interpretare norme così semplici essere credibile quando si affrontano temi più complessi quali energia, ambiente, istruzione, sanità o trasporti? No! Possono i sardi fidarsi di una proposta di riforma della sanità da parte di una presidente, un assessore e rispettivi staff, che non sanno compilare una rendicontazione o aprire un conto in banca? No!». Perciò, secondo Truzzu, il consiglio non deve ora avventurarsi in riforme profonde: ma solo mettere in sicurezza i conti: «Approviamo rapidamente una finanziaria tecnica e restituiamo la parola agli elettori».

Il predecessore di Todde, Christian Solinas, spazza via l’ipotesi che il Consiglio regionale possa non dichiarare la decadenza di Todde: «Nel caso specifico, la legge prevede che la commissione elettorale di garanzia accerti in modo definitivo la violazione. Tale accertamento determina la decadenza e non è impugnabile ulteriormente altrove». Perciò, secondo il segretario del Psd’Az, «il presidente dell'Assemblea sarda non potrà che comunicare all'Aula quanto prima la presa d'atto della decadenza» della governatrice, con immediato scioglimento del Consiglio regionale.

Anche un altro ex governatore, il deputato forzista Ugo Cappellacci, in un’intervista a Repubblica si dice «preoccupato per la Sardegna», governata da «dilettanti allo sbaraglio», e aggiunge: «Io resto garant ista. Però mi auguro che Alessandra Todde faccia un bell'esame di coscienza e valuti se è più importante il suo futuro politico o quello della Sardegna». Per Stefano Tunis (consigliere regionale di Sardegna al centro 20Venti), la vicenda decreta «la perdita di ogni residua credibilità personale» della leader del Campo largo: «Sono bastati pochi mesi per accertare l'inconsistenza della quasi ex presidente della Regione».

RIPRODUZIONE RISERVATA