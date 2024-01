Il centrocampista la priorità: Touré è la pista più calda 

Prima la mancata convocazione per la gara col Torino, poi i primi saluti via social degli ormai ex compagni. Edoardo Goldaniga lascia il Cagliari dopo aver toccato, a Frosinone, le 150 partite in quella Serie A che spera di ritrovare tra qualche mese con il Como, sua nuova squadra. Una cessione che permetterà alla società rossoblù di muoversi sul mercato anche in entrata, ma che ha messo in evidenza i limiti di una retroguardia che, da qui a mercoledì, giorno di chiusura delle trattative, potrebbe essere rinforzata.

Il malumore di Ranieri

«Facciamo di necessità virtù...», il primo lapidario commento del tecnico alla domanda sulla partenza di Goldaniga. Poi, stuzzicato sui problemi che potrebbe avere il Cagliari lì dietro, sconsolato, ha commentato: «Speriamo sempre che si possa fare qualcosa, ma poi bisogna vedere chi si trova. Poi, chiuso il mercato cercheremo di tirar fuori il meglio da ogni giocatore come sto facendo da inizio campionato». Come a dire che Ranieri si affida alla clemenza della corte, o meglio della società. Che però mette in cima alla lista della spesa un centrocampista. Complicato l'atalantino Adopo, si stringe col Pisa per il '98 tedesco Idrissa Touré, che ieri ha giocato gli ultimi minuti della gara persa dai toscani con lo Spezia. Touré potrebbe arrivare a Cagliari in prestito con riscatto legato alla salvezza.

Last minute

Ma la cessione di Goldaniga e i disastri della coppia Wieteska-Hatzidiakos potrebbero convincere i rossoblù a cercare in extremis anche un rinforzo in difesa. Sempre con la spada di Damocle dell'indice di liquidità che limita i movimenti. Si tiene sott'occhio la situazione di Kumbulla, che la Roma sta cercando di piazzare per sbloccare il suo mercato, anche se l'albanese è reduce da un lungo stop per infortunio. E potrebbe tornare d'attualità l'atalantino Palomino, in scadenza nel 2024 e che già in estate era stato a un passo dall'approdo in Sardegna.Infine, in questi ultimi giorni di mercato si cercherà una sistemazione a Desogus, per il quale si valutano le richieste in prestito tra Serie B e Serie C.

