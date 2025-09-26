Il Centro velico è stato completato 

Il Centro velico dell’istituto Nautico di Carloforte è stato finalmente completato.

Dopo lunghi anni di attesa ieri mattina la struttura è stata inaugurata: studenti e studentesse potranno perfezionare la loro formazione con la pratica della vela. «Appena mi sono insediato ho preso coscienza, grazie alla scuola e all’amministrazione comunale, di quanto fosse importante sbloccare quest’opera – dice Sergio Murgia, commissario della Provincia, ieri presente all’inaugurazione – e ho lavorato da subito per raggiungere questo risultato. Ci siamo riusciti grazie ad un lavoro di squadra: dirigenti e tecnici della Provincia, l’istituto Nautico e l’amministrazione comunale, e infine una menzione speciale al professor Tonio Cavassa».

Dopo un primo finanziamento Por tra il 2011 e il 2012, sono iniziati i lavori per la costruzione del centro velico ma con il fallimento della ditta l’opera si fermò. Lungaggini burocratiche e ritardi vari si sono susseguiti e nel frattempo il costo dell’opera è lievitato: per completare il centro velico servivano molti più fondi. Intanto i ragazzi del Nautico, per anni, hanno dovuto fare a meno di una struttura con tutti i crismi. Un anno fa le interlocuzioni tra Provincia, Comune e Scuola hanno dato nuovo impulso all’opera: la Provincia ha elaborato il progetto e reperito i fondi, fino all’assegnazione dei lavori. Ieri mattina l’inaugurazione. «Il centro velico è pronto per essere utilizzato dalla scuola – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – sono certo che, dopo anni di attesa, sarà immediatamente messo a disposizione delle studentesse e degli studenti per rilanciare la gloriosa tradizione velistica di Carloforte e del Nautico». Uno spazio fondamentale finalmente a disposizione per mettere in pratica la teoria, con le imbarcazioni: «Abbiamo atteso questo momento per tanti anni, è una svolta epocale per il nostro istituto – dice Sally Vallebona, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Carloforte – un grande risultato non solo dal punto di vista didattico, il centro include anche aule nuove, ma anche per la formazione degli studenti e delle studentesse. Finalmente potremo utilizzare la nostra flotta. Tra l’altro trattandosi di un istituto comprensivo, questo nuovo polo sportivo potrà essere utilizzato da ogni grado di scuola».

RIPRODUZIONE RISERVATA