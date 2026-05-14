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Carloforte.
15 maggio 2026 alle 00:12

Il centro velico è ripartito, sarà intitolato al preside Bonifai 

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Dopo un lunghissimo stop sono ufficialmente riprese le lezioni di vela al Nautico di Carloforte, grazie alla conclusione dei lavori negli scorsi mesi. Sono serviti circa vent’anni di attesa ma ora il Centro Velico può di nuovo tornare ad essere uno dei fiori all’occhiello del Nautico, uno stimolo per rilanciare la gloriosa tradizione velica tabarchina.

Il Centro, dopo le procedure con gli uffici competenti, il 28 maggio sarà intitolato allo storico preside Giuseppe Bonifai, per lunghi anni anima e cuore della scuola: quel centro in cui credeva è pronto ad essere un punto di riferimento per tanti studenti. «È un’opera che riconsegna a Carloforte una delle sue tradizioni più importanti – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – l’assenza della sezione Vela ha fortemente inciso sulla possibilità di garantire l’esperienza del mare ai ragazzi e alle ragazze del Nautico. Siamo felici che si possa ripartire e siamo orgogliosi di intitolare quest’opera al preside più iconico e importante della storia dell’istituto». Il Centro velico per lunghi anni è rimasto in stand by, un sogno da raggiungere ma congelato da mille questioni burocratiche. La sinergia di diverse istituzioni (Comune, Provincia e scuola) è riuscita a smuovere la situazione e ora ha finalmente ripreso le attività nautiche: nei giorni scorsi i primi studenti, guidati dall’insegnante, hanno potuto sperimentare il mare.

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