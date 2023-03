«Il centro storico va salvato» 

È quello che intende avviare il Comune barbaricino per ravvivare il dialogo con le attività produttive del territorio. Da una parte l’assessora competente, Grazia Mele, dall’altra la presidente della commissione consiliare del Commercio, Giovanna Obinu. E sullo sfondo gli imprenditori del capoluogo, a breve da incontrare e ascoltare con apposite visite calendarizzate in quella sede istituzionale votata alla condivisione, almeno queste sono le intenzioni, per focalizzare obiettivi e provvedimenti da adottare.

Giampiero Pittorra, presidente del Consorzio operatori di Prato Sardo, aggiunge: «Il passaggio gestionale da Zir a Comune va per le lunghe: questa situazione rischia di generare una paralisi. Inoltre, per rilanciare la zona industriale di Nuoro occorre favorire in qualche modo una fiscalità di vantaggio».

«Vanno bene le fasi di ascolto, però adesso occorre dare pure le attese risposte - dichiara Salvatore Piredda, presidente del Centro commerciale naturale corso Garibaldi -. Abbiamo una sfilza di richieste da avanzare, il centro storico sta morendo. Prima di tutto, il calo degli affari è evidente perché mancano i parcheggi. Poi, il costo della sosta è troppo alto e non invoglia certo a raggiungere i negozi del Corso».

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Il Comune tende la mano ai commercianti, l’apertura al dialogo è accolta con favore ma la fiducia è ancora tutta da conquistare.

«Vanno bene le fasi di ascolto, però adesso occorre dare pure le attese risposte - dichiara Salvatore Piredda, presidente del Centro commerciale naturale corso Garibaldi -. Abbiamo una sfilza di richieste da avanzare, il centro storico sta morendo. Prima di tutto, il calo degli affari è evidente perché mancano i parcheggi. Poi, il costo della sosta è troppo alto e non invoglia certo a raggiungere i negozi del Corso».

Giampiero Pittorra, presidente del Consorzio operatori di Prato Sardo, aggiunge: «Il passaggio gestionale da Zir a Comune va per le lunghe: questa situazione rischia di generare una paralisi. Inoltre, per rilanciare la zona industriale di Nuoro occorre favorire in qualche modo una fiscalità di vantaggio».

Nuovo corso

È quello che intende avviare il Comune barbaricino per ravvivare il dialogo con le attività produttive del territorio. Da una parte l’assessora competente, Grazia Mele, dall’altra la presidente della commissione consiliare del Commercio, Giovanna Obinu. E sullo sfondo gli imprenditori del capoluogo, a breve da incontrare e ascoltare con apposite visite calendarizzate in quella sede istituzionale votata alla condivisione, almeno queste sono le intenzioni, per focalizzare obiettivi e provvedimenti da adottare.

«Le attività produttive e i commercianti sono il cuore vivo di Nuoro e hanno la capacità di offrire stimoli che noi amministratori abbiamo il dovere e l’occasione di cogliere e di trasformare in azioni politiche concrete», sottolinea l’assessora Grazia Mele.

Sorpresa

Salvatore Piredda puntualizza: «Fino a oggi abbiamo dovuto subire delle decisioni cadute dall’alto che purtroppo hanno portato alla situazione attuale. Accogliamo con favore e con un certo stupore la ricerca improvvisa del dialogo. In passato l’approccio è stato differente, basti pensare all’adozione dell’Apu (Area pedonale urbana) nel corso Garibaldi che non è stata condivisa con gli operatori».

Piredda prosegue: «Il centro è agonizzante a causa di scelte prese negli anni che ne hanno compromesso la vivibilità».

Caso Prato Sardo

Le lamentele abbondano, la zona industriale del capoluogo, dove non mancano le attività commerciali, appare in agonia da troppo tempo. I capannoni vuoti sono in costante aumento, le strade regalano un inquietante colpo d’occhio mentre la tassazione resta sempre da “area attrattiva”, almeno a sentire gli impavidi operatori che ancora resistono.

«Come se non bastasse dobbiamo pure convivere ogni giorno con gli odori terribili che si levano dall’impianto di compostaggio - conclude Giampiero Pittorra -. Chiederemo che venga fatta un’ordinanza per monitorare la situazione. Infine su Tari e Imu il dialogo col Comune servirà per ribadire che questa tassazione elevata non è più tollerabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata