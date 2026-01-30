VaiOnline
Il caso.
Il centro storico si sbriciola sotto la pioggia 

Crolli a ripetizione nelle antiche case in ladiri abbandonate: «Così si perde la memoria» 

Cade a pezzi il centro storico. La pioggia battente di queste ultime settimane, ha dato il colpo di grazia a molte delle vecchie case in ladiri distribuite soprattutto nella zona del Fuso di Cepola: una decina i crolli di muri negli ultimi giorni, che in via Rossi Vitelli hanno costretto persino alla chiusura della strada in attesa di interventi. I tradizionali mattoni rossi crudi si inzuppano d’acqua e crollano rovinosamente su strade e marciapiedi costringendo i vigili del fuoco a interventi d’urgenza e a disseminare la città di transenne. Così adesso anche il Comune cerca di correre ai ripari.

Il Comune

«Una cosa è chiara», dice il vice sindaco Tore Sanna, «i privati hanno l’obbligo di fare la manutenzione delle proprie abitazioni quando queste mettono a rischio l’incolumità pubblica. E se si verifica un crollo e tu sei proprietario devi intervenire subito e non creare disagi né alla viabilità né alle persone». Detto questo, «daremo mandato al nucleo di vigilanza edilizia della Polizia locale di verificare le diverse situazioni per appurare il rispetto delle ordinanze di messa in sicurezza. E in caso di mancato rispetto saranno presi provvedimenti. Nei casi più gravi dovrebbe intervenire il Comune e scaricare le spese su proprietari ma molto spesso si tratta di eredi sparsi per il mondo che non si riesce nemmeno a trovare».

Sta di fatto che la città sta perdendo la sua memoria storica. E sono proprio le divisioni tra eredi che non riescono a mettersi d’accordo sulle sorti delle vecchie case, a decretarne la fine. E quelli che ristrutturano sono sempre meno. Tra questi Carmela Stocchino e Antonio Pippia che, raccontano, «abbiamo acquistato una vecchia casa in via Battisti, in condizioni molto brutte. L’abbiamo ristrutturata completamente ridandole nuova vita. È un peccato vedere che c’è chi lascia morire le antiche domus».

La rabbia

In via Rossi Vitelli hanno sistemato delle strutture per tenere in piedi una casa pericolante, crollata in parte nei giorni scorsi. Risultato? Strada chiusa da una settimana e residenti furiosi.«Abbiamo sentito un forte rumore, ci siamo affacciati e il muro era crollato», racconta Ida Quesada che abita proprio davanti alla casa venuta giù, «da allora ci hanno bloccato la strada e siamo costretti a fare un giro enorme». E ancora Giorgio Tumatis ex vigile del fuoco, «quei mattoni sono di fango e con la pioggia si inzuppano d’acqua. E succede non solo qui». Silvio Angius è demoralizzato: «Dovrebbero fare un piano di recupero del centro storico, perché andando avanti così la città perderà tutte le sue case campidanesi».

