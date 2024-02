Il centro storico si rinnova 

Il cuore pulsante di Terralba si prepara a un rinnovamento. Grazie a una serie di interventi, susseguiti nel tempo per un totale di 253mila euro, la riqualificazione del centro storico è prossima al completamento.

I lavori, avviati già da tempo, hanno visto la trasformazione della pavimentazione della piazza cattedrale con basalto e granito, che si è estesa dal primo tratto di via Roma sino ad arrivare all’incrocio di via Alberto Azuni e la realizzazione delle nuove condotte delle acque bianche e nere. Ora, gli sforzi si concentreranno sugli ultimi ritocchi in via Roma, l’impresa ha iniziato a passare i cavi dell’impianto di illuminazione e nei prossimi giorni si inizierà con l'installazione di sei moderne lampade a Led e con la sostituzione di quelle già presenti che illumineranno la via e le daranno uno stile contemporaneo. Un altro elemento chiave di questa fase finale è rappresentato dal posizionamento di 32 dissuasori, che unendosi a quelli già presenti delineeranno il passaggio pedonale, offrendo maggiore sicurezza ai residenti e ai frequentatori della zona, soprattutto considerando la presenza di una scuola nelle vicinanze. Inoltre, nuovi parcheggi saranno creati nei punti strategici, facilitando la mobilità e l'accesso alle attività commerciali.

Il Comune

«Siamo contenti di portare a termine questi lavori -sottolinea il vicesindaco Andrea Grussu- il nostro obiettivo era riqualificare e abbellire la piazza che è il tratto più importante della nostra cittadina; è importante poi riqualificare via Roma, che è il centro storico, e dare maggior comfort e sicurezza ai proprietari e ai fruitori delle numerose attività commerciali della zona, attraverso i nuovi parcheggi e l’area perdonabile. Infine non è da trascurare l’importanza della rete delle acque meteoriche, visti i problemi di allagamento che purtroppo Terralba conosce bene».

Con questi interventi di riqualificazione che giungono al termine, Terralba si prepara a mostrare il suo volto rinnovato, unendo storia e modernità in un equilibrio armonioso che renderà la cittadina ancora più attraente e vivibile per tutti.