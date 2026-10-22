Il centro storico si anima per la “Sagra della Panada” 

Che sia cotta nei forni delle antiche dimore del paese o servita nei locali della movida catalana, la panada ha il potere di raccontare l’anima di Assemini e di farsi amare a qualsiasi latitudine. È proprio questa vocazione, capace di unire il sapore della tradizione locale al successo internazionale, la vera protagonista della Sagra de sa Panada Asseminesa in programma per domenica 25 ottobre.

L'edizione di quest’anno, infatti, non è soltanto il tradizionale appuntamento con la storia e l’enogastronomia campidanese, ma la celebrazione di un patrimonio vivo che sa varcare i confini dell’isola. Mentre il centro storico si prepara ad accogliere cittadini e visitatori tra il profumo della sfoglia appena sfornata, sfilate folk e laboratori artigianali, l’eco della tradizione asseminese risuona forte anche a Barcellona. Lì, i due giovani ristoratori asseminesi Claudia Mulas (46 anni) e Massimo Izzo (45 anni) hanno portato il loro ristorante “Pappa e citti” sul gradino più alto del podio nella trasmissione “Little Big Italy”, conquistando il titolo di miglior ristorante di cucina regionale della città catalana grazie anche alla loro inimitabile panada.

A tessere il filo conduttore tra la festa di piazza e il prestigioso riconoscimento all'estero è il sindaco Mario Puddu, che sottolinea il valore di questa doppia celebrazione: «La Sagra de sa Panada è il momento in cui la nostra comunità ritrova e festeggia le proprie radici, ma quest’anno la gioia è doppia. Vedere due nostri giovani come Claudia e Massimo trionfare a Barcellona, portando la nostra identità e il nostro piatto simbolo sul podio di una vetrina internazionale, è motivo di immenso orgoglio per tutti noi. La loro vittoria è il frutto di anni di lavoro duro, sacrifici e immensa passione, dimostrando che la qualità delle nostre tradizioni non conosce confini. Domenica il centro storico sarà in festa per celebrare la manualità dei nostri artigiani e, idealmente, per fare un grande applauso a chi, come Claudia e Massimo, porta il nome di Assemini nel mondo con così tanta determinazione».

Il programma della giornata di domenica incarna appieno questo spirito. Fin dalle 9.15, con la sfilata dei gruppi folkloristici da piazza Santa Lucia a piazza San Pietro e il successivo “ballu tundu” propiziatorio, il paese offrirà un tuffo nell’autenticità. Per tutta la giornata sarà possibile acquistare le panade fresche, assistere alle preparazioni a Casa Nioi e visitare le mostre d’arte allestite nell’antico Palazzo comunale. Nel pomeriggio, dopo le visite guidate tra le storiche “lollas” e le cappelle del centro, si terrà a Casa Mostallino una tavola rotonda incentrata sulla valorizzazione e sulla certificazione del prodotto tipico, per poi concludere la serata in musica.

Una festa totale, dunque, che unisce il centro storico di Assemini alla Catalogna sotto il segno di un’eccellenza che sa guardare al futuro senza dimenticare da dove è partita.

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