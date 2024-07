Il centro storico resta senz’acqua 

Il centro storico di Sadali, il salotto buono che ha portato il paese tra i 289 borghi più belli d’Italia, da un mese è a secco. Sono circa un centinaio i residenti della parte storica, tra loro diversi i proprietari di seconde case che hanno scelto di investire nel piccolo centro della Barbagia di Seulo. Negli anni Sessanta i residenti si rimboccarono le maniche per portare l’acqua dalla sorgente di Funtana manna alle abitazioni, furono sufficienti due grosse condotte una per il rione di “Mesu idda”, l’altra per quello di “prassa de cresia”. Tutto è filato liscio per oltre sessant’anni.

Il problema

I guai sono iniziati qualche anno fa. Marino Pilia da anni denunciava, inascoltato, un problema di vero e proprio ruscellamento dentro casa: «Ero bambino quando mio padre assieme agli altri compaesani lavorarono a portare l’acqua da Funtana Manna, conoscevano il valore del bene comune che veniva fruito e a un tempo tutelato al di sopra di ogni forma di egoismo personale. Se questa capacità viene meno, come è capitato nel mio caso, allora evidentemente non ne siamo più all’altezza. Certamente dispiace, tantissimo perché Sadali da sempre ha avuto questa forte attitudine comunitaria, ma a casa devo crescere un ragazzino di undici anni, non possiamo vivere in mezzo all’umidità». Non la pensa allo stesso modo Franco Carcangiu che punta il dito sugli amministratori: «Il problema è sorto perché il Comune non ha provveduto a riparare il guasto idrico sulla strada di sua pertinenza, che col tempo ha prodotto infiltrazioni nelle private abitazioni, a mio giudizio questa ha esasperato i privati che potrebbero avere sabotato, loro o chi per loro, la condotta di Funtana manna. Tra i residenti senza acqua nelle civili abitazioni ci sono fragili in stato di indigenza. Certo è che soltanto da che la condotta di Funtana manna è stata interrotta sappiamo che le infiltrazioni dipendono dalla sorgente. Di sicuro un diritto acquisito da interi quartieri di Sadali al momento è sospeso».

La sindaca

Barbara Laconi spiega che si tratta di un bene comunitario di proprietà dei privati rispetto al quale l’amministrazione non può intervenire: «L’intervento fatto dal Comune, nell’immediato, è stato renderci disponibili a coadiuvare i cittadini con le richieste di allaccio ad Abbanoa. Nel caso i proprietari si costituissero in un comitato per risanare la condotta rimaniamo a disposizione convinti che sia giusto ripristinare il diritto acquisito dai quartieri storici sulla sorgente di Funtana Manna per l’irrigazione».

