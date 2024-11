Il centro sportivo riparte dal padel 

Lo sprint iniziale aveva dato l’illusione che la chiusura del cantiere, fissata secondo il cronoprogramma del Pnrr al 31 gennaio 2026, potesse arrivare con largo anticipo. Da qualche mese, invece, di operai neppure l’ombra nella nascente cittadella sportiva di Torangius. Eppure l’amministrazione civica guarda avanti e pensa già alla futura gestione.

Lo studio

La Giunta, su proposta dell’assessore Antonio Franceschi, ha dato mandato alla dirigente del settore Servizi alla persona e alla cittadinanza di «provvedere a individuare un soggetto esterno che provveda all’elaborazione di uno studio di fattibilità per individuare una forma di gestione del centro sportivo di Torangius». Nessuna improvvisazione, insomma, per non rischiare di gettare alle ortiche il finanziamento di un milione e mezzo di euro grazie al quale il quartiere più popoloso della città potrà disporre di due campi da padel, un campo da beach volley, uno da beach tennis, un campo da basket, due da tennis, un campo da calcio a 5, una palestra, un’area attrezzata per il fitness, e pure una pista di pattinaggio artistico a rotelle.

I lavori

Proprio nella realizzazione di alcuni dei rettangoli di gioco si è “inceppato” l’iter dei lavori che fino all’estate era andato avanti piuttosto spedito. «Il fondo del terreno si è rivelato differente da quello previsto nel progetto per cui è stato necessario presentare una perizia di variante che dovrebbe arrivare a giorni», rassicura l’esponente della Giunta.

La cittadella

I primi frutti del duplice intervento da 900 e 600mila euro, finanziati dal governo nazionale nell’ambito del «recupero di aree urbane attraverso la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi», sono già ben visibili. I nuovi interventi stanno gradualmente cancellando l’immagine di abbandono e degrado in cui l’area era caduta a causa della scarsa manutenzione tra reti divelte, locali di servizio vandalizzati e vegetazione fuori controllo. A ridosso degli spogliatoi che serviranno i campi da calcio e da basket, sono stati realizzati i 2 impianti da padel, uno con copertura in tecnostruttura parzialmente amovibile. Il timore è che le strutture, facilmente accessibili, non vengano danneggiate prima ancora del collaudo come accaduto in passato.

La gestione

Già da tempo la Giunta ha manifestato l’intenzione di affidare esternamente la gestione del complesso sportivo ma per evitare che si ripeta quanto già accaduto per il Palasport di Sa Rodia (i requisiti inseriti nel bando esplorativo si erano rivelati fuori dalla portata delle società sportive cittadine) si è deciso di incaricare un esperto per l’elaborazione di uno studio di fattibilità economico-finanziario. Si punta ad un «modello di gestione - si legge nella delibera approvata dall’esecutivo - che possa coniugare sapientemente il valore imprenditoriale del centro sportivo con il servizio reso alla comunità».

