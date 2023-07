Il centro sportivo della discordia 

Settecentocinquantamila euro per il centro polisportivo di Santa Suja: il project financing presentato al Comune prevede che gli attuali gestori, la società cooperativa Cps, investendo un capitale di quasi un milione sulla struttura (che già gestiscono dai primi anni del 2000) si accaparri il centro per altri 25 anni. La gara è ora ufficialmente aperta, eventuali concorrenti potranno provare a superare la proposta della Cps, ma intanto tra i banchi del consiglio (e fuori) si discute.

La polemica

A maggio il gruppo di minoranza “San Sperate Tradizione e Futuro” aveva presentato un’interrogazione sull’argomento: il centro era stato affidato alla Cps nel 2004 per nove anni. Nel 2016, durante la giunta firmata Enrico Collu «è stata disposta la proroga tecnica che prevedeva di lasciare invariati i patti il tempo necessario a individuare il nuovo affidatario». Da allora sono passati sette anni e i gestori sono gli stessi. «Definire una scadenza precisa con l’evoluzione normativa e situazioni accavallate negli anni, pandemia compresa, non è semplice», spiega oggi Collu. «La cooperativa Cps ha saputo resistere anche a queste problematiche e ha presentato un project financing». La consigliera di minoranza Stefania Spiga però, sul project financing, si esprime in maniera decisa: «Solo un’amministrazione incauta si affiderebbe ad una società in palese difficoltà, per un project financing di quella portata. Un centro sportivo che poteva essere un polo di eccellenza e invece non riesce a soddisfare le esigenze dei sansperatini». E Collu replica: «Non giudico l’operato di altri, posso solo osservare, anche come fruitore, che non ci sono solo critiche, in tanti apprezzano. Lo dimostrano i numeri, le tante attività, servizi ed eventi organizzati. Criticità? Ci sono, ma se osserviamo altri centri, che hanno anche chiuso prendendo soldi pubblici, è palese che, con 15mila euro di canone annuale e senza finanziamenti comunali, non è tutto negativo come qualcuno vorrebbe far intendere».

Il debito

Sulla questione delle presunte difficoltà economiche della Cps, il Comune pochi giorni fa ha approvato una dilazione di un debito totale di circa 60mila euro che la cooperativa starebbe già pagando. «Siamo sicuri quindi che la società sia economicamente stabile?» , ha domandato Andrea Feduzi dall’ opposizione. La vice sindaca Germana Cocco ha risposto così: «Saranno le banche a fare queste valutazioni. La gara per ora è aperta». Fa discutere anche la questione sportiva: «In tutti questi anni l’amministrazione comunale non ha riqualificato il centro sportivo ed è stata assente nel controllo della gestione», attacca Gianluca Schirru della minoranza. «Nel progetto si cita una piscina all’aperto, ma non la sistemazione di strutture come spogliatoi o impianti sportivi che necessiterebbero di interventi importanti». Chiude il sindaco Fabrizio Madeddu: «Oltre alle operazioni del Project, il Comune investirà oltre mezzo milione nella pista di atletica e nei servizi. Alla fine della gara, chiunque vincerà, gestirà un polo che sarà all’altezza delle aspettative di tutti. Opposizione compresa».

