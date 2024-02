Il centro sociale si rinnova 

Un’immobile che necessita da tempo di importanti interventi di manutenzione, sia al livello strutturale che di servizi. Questo finanziamento è come aria fresca». Il sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu, fa il punto sui fondi percepiti dalla Regione (più di mezzo milione) che permetteranno all'amministrazione comunale di migliorare l'edificio tra via Alghero e via Nuoro che ospita Caritas e Agape. Le due realtà sono tra le più attive sul fronte della solidarietà. La Caritas è un organo già molto conosciuto, la Agape è invece una cooperativa sociale con sede a Cagliari che si occupa di salute mentale e che a San Sperate porta avanti diversi progetti, tra cui seminari e percorsi di integrazione e inclusione.

Il finanziamento

Per i lavori sono stati stanziati 550mila euro. Fondi che, secondo quanto anticipato dallo stesso sindaco Fabrizio Madeddu, non saranno gli unici per una struttura di tale importanza: «Come amministratori vorremmo aggiungere altri 150mila euro, facendo lievitare la somma a disposizione a 700mila euro. Una cifra che ci permetterebbe di risolvere ancora più criticità». La struttura mostra i segni del tempo e necessita di interventi per sistemare il riscaldamento, per gli impianti elettrici e idrici «L'idea è quella di una ristrutturazione massiccia dell'immobile – sintetizza il sindaco – già qualche tempo fa ci eravamo dati da fare con l'impermeabilizzazione. Ora puntiamo a rendere gli ambienti vivibili e confortevoli sia per chi opera alla Caritas, sia per i ragazzi che vengono seguiti da Agape. Il massimo, se i fondi ce lo permetteranno, sarebbe di avere un ascensore».Per la notizia si dice entusiasta anche Gianluca Schirru, consigliere di minoranza. «È una struttura che necessita di manutenzione straordinaria da tempo – afferma – nel tetto sono presenti infiltrazioni d'acqua, i bagni sono malfunzionanti e gli infissi sono da sostituire. Nell'immobile operano due soggetti sempre più importanti dal punto di vista sociale per la nostra comunità. Finalmente queste realtà potranno operare, speriamo quanto prima, in una struttura più sicura e confortevole».

