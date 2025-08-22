Il centro si prepara alla Sartiglia 

Da un lato l’atteso completamento dei lavori in via Crispi, dall’altro la svolta per vico Arcais, lo stradello dimenticato da quasi vent’anni che finalmente si avvia verso la messa in sicurezza. Due fronti aperti che raccontano di una città che, non senza intoppi, prova a restituire decoro al centro storico.

Gli interventi

Secondo l’ultima tabella di marcia, via Crispi dovrebbe essere riaperta entro settembre. Un traguardo che arriva con qualche mese di ritardo rispetto alle previsioni iniziali, che fissavano a maggio la conclusione del cantiere. Gli operai dovrebbero tornare al lavoro nei prossimi giorni: una ripartenza attesa dai residenti e dai commercianti, che da mesi convivono con disagi e limitazioni. Una volta ultimata questa parte, i lavori si sposteranno in via Vittorio Emanuele, tappa finale del progetto che dovrebbe chiudersi entro dicembre, in tempo per la Sartiglia di febbraio. Nella via che costeggia la Cattedrale, classificata come “asse identitario” perché parte integrante del percorso della Giostra equestre, i marciapiedi saranno ampliati e la strada riorganizzata per garantire maggiore sicurezza a pedoni e cavalieri. Previsto anche l’interramento delle linee aeree e il rifacimento delle reti tecnologiche, con nuovi allacci fognari e caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche.

La novità

Parallelamente, un’altra pagina significativa si scrive a pochi passi, in vico Arcais. Lo stradello che si affaccia sul muro pericolante di Palazzo Paderi è sbarrato da diciotto anni, simbolo di incuria e abbandono. Dopo anni di silenzio, la partita è stata riaperta dall’ex assessore Simone Prevete. Lo scorso giugno il delegato al Patrimonio, Ivano Cuccu, ha affidato a una ditta specializzata la pulizia dell’area, ormai ridotta a discarica e giungla urbana. Un intervento propedeutico al sopralluogo del progettista incaricato di valutare i costi della messa in sicurezza. «Il progettista ha predisposto la stima degli interventi da realizzare – fanno sapere dall’ufficio tecnico – e sta ultimando il progetto per appaltare i lavori». Circa 65mila euro lo stanziamento previsto, che consentirà non solo di consolidare il muro e restituire dignità a un angolo degradato della città, ma anche di avviare la riqualificazione della pavimentazione, nell’ambito del progetto Pnrr che interessa l’intero centro storico. Una partita delicata che l’Amministrazione intende portare a termine, nella prospettiva di restituire lo stradello (nuovamente sbarrato alle estremità dopo la pulizia) alla fruizione pubblica. Il passo successivo è il definitivo perfezionamento dell’accordo di permuta tra Comune e Ats (oggi Ares) per Palazzo Paderi, edificio storico la cui proprietà è ancora condivisa dai due Enti. Una vicenda legata a doppia mandata a quella dell’Hospice Angela Nonnis, struttura sanitaria realizzata dal Comune su un terreno della Asl, alla quale era stata poi ceduta in comodato d’uso gratuito in cambio dei due piani del palazzo di via Carmine. Uno scambio mai realmente finalizzato.

