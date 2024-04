Il centro servizi raddoppia, nuove aree per le imprese  

Posti di lavoro in più e nuovi servizi per i cittadini. L’area artigianale di Santa Giusta si prepara ad ospitare nuove attività commerciali. Nell’area Pip, grazie ai 700mila euro finanziati dalla Giunta regionale a gennaio 2021 e ai 100mila stanziati dal Comune, pochi giorni fa sono partiti i lavori per ampliare il centro servizi e poter destinare ulteriori spazi alle aziende del territorio. Il progetto prevede la costruzione di una mega area di 400 metri quadrati. «All’interno verranno realizzate altre otto micro aree - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì – dove si potranno insediare nuove attività. Sarà un modo per ampliare l’offerta economica, incentivare la nascita di varie imprese e creare posti di lavoro. Siamo molto ottimisti, crediamo tanto in questo intervento nonostante i ritardi dovuti a burocrazia e anche alla pandemia che aveva bloccato le pratiche». I lavori, salvo intoppi, dovrebbero terminare a giugno.

I 700mila euro erano stati stanziati dalla Regione tre anni fa per creare infrastrutture necessarie all’insediamento di piccole imprese che gravitano nelle realtà urbane, così da ridare competitività ai sistemi produttivi e rilanciare l’occupazione. Le aree, una volta realizzate, verranno poi assegnate tramite bando comunale agli operatori che parteciperanno alla gara. Verranno ammesse principalmente attività artigianali.

