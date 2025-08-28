VaiOnline
Alghero.
29 agosto 2025 alle 00:33

Il centro scoppia (e anche le cabine) 

Lo scoppio di una cabina elettrica in via Ambrogio Machin, nel cuore del centro storico, ha riportato all’attenzione le fragilità del quartiere antico. L’incendio, domato in tempo senza gravi conseguenze, non viene considerato da molti come un semplice incidente, ma come il campanello d’allarme. «È solo grazie al caso se non si è sfiorata la tragedia», afferma il consigliere del Psd’Az Christian Mulas: «Il problema è strutturale, un sovraccarico dovuto all’eccessiva richiesta di energia, diretta conseguenza della saturazione del centro storico. Un tessuto urbano snaturato, ridotto a scenario per il consumo turistico, sovraccaricato di bar, ristoranti, seconde case e bed and breakfast». Per Mulas è tempo di scelte radicali: «Serve una strategia di delocalizzazione intelligente, incentivando gli imprenditori a investire nelle aree esterne, come Pietraia, viale Burruni e altre zone limitrofe».

Un punto di vista che non tutti condividono. L’imprenditore turistico Minio Fonnesu sottolinea che negli ultimi anni sono aumentati gli esercizi energivori «ma le linee elettriche sono rimaste le stesse, occorre rifare i cavidotti e aumentare la potenza disponibile». Altri esercenti ricordano che i blackout e i problemi alla rete si erano già verificati in pieno inverno, quando molte attività erano chiuse per ferie, a dimostrazione che non è solo la pressione turistica a mettere in crisi l’impianto. Il presidente del Comitato Alguer Vella, Gavino Scala, conferma che il sovraccarico di attività contribuisce in maniera importante e che le cabine elettriche non sono più in grado di reggere il consumo: «Sono del parere che occorra regolamentare il comparto mercatale. Le licenze di commercio si possono limitare».

