Il centro rivive con le cantine 

Inviata

Nurachi. La più antica ha oltre centocinquant’anni di storia, l’altra si ferma a centotrenta. Due delle cantine antiche del paese stanno rivitalizzando il centro storico di Nurachi e l’obiettivo è coinvolgere anche i proprietari delle altre ad aprire questi scrigni di storia ai visitatori. Che ogni volta mostrano interesse e curiosità nello scoprire ciò che si cela all’interno: la prossima occasione arriva da Monumenti aperti, il 4 e il 5 maggio. Un inedito: è la prima volta che queste due cantine, su iniziativa del Comune, vengono inserite nel circuito della manifestazione culturale. Gli amministratori hanno colto l’opportunità che il paese può sfruttare per creare movimento economico: 35 case vacanza, un piccolo albergo sorto da pochissimo tempo registrano una presenza quotidiana di 150 visitatori da giugno a settembre. Ecco perché le cantine, grazie alla disponibilità dei proprietari, sono tappa immancabile negli eventi organizzati durante l’anno.

Il passato che rivive

Mattoni in terra cruda, ladrini; copertura a capriate o con canne e tegole, con l’antica tecnica de s’orriu; pavimento in terra battuta: sono gli elementi caratteristici delle due cantine, punto di riferimento per le manifestazioni Cantin’Arte, Nuracque e ora anche Monumenti aperti. Paolo Sardu, agricoltore di 65 anni, racconta ciò che, in un ambiente che riporta indietro nel tempo, custodisce con passione fra dodici botti antiche. «Fu mio nonno Francesco a far nascere questa cantina nel 1870. Ci ha lasciato una preziosa eredità che ancora oggi vogliamo tenere in vita. Non è facile prendersi cura di un luogo che ha bisogno di molta cura, solo la passione ci consente di farlo». Paolo Sardu coltiva cereali, olivi ma soprattutto si occupa di vigneti, con vernaccia e nieddera in primo piano. Il sabato mattina le porte della cantina sono aperte ai visitatori per un aperitivo e due chiacchiere fra amici. «Naturalmente è anche ambiente di lavoro: qui ci ritroviamo per organizzare l’attività» racconta.

Domu de ladrini

A breve distanza, sempre nel centro storico, sorge la cantina di Tiberio Caddeo, Domu de ladrini, sede dell’omonima associazione presieduta dall’artista Marco Pili. «Nasce nel 1890 come abitazione di Giovanni Antonio Trogu, accanto c’era la cantina» racconta Caddeo, 55 anni che, con i fratelli Valerio e Marco, si occupa di tenerla aperta ai visitatori. «Per me è un hobby, lo faccio nel tempo libero; mi fa piacere che questo luogo accolga per un mese appuntamenti culturali, fra teatro e concerti in Cantin’Arte, a partire da maggio».

Il Comune

Renzo Ponti, 55 anni, guida da 8 l’amministrazione comunale e vuol dare un’impronta precisa, incoraggiando una serie di iniziative: il recupero e la tutela dell’identità storica. In questo le cantine rappresentano un tassello significativo. «Vorremmo incoraggiare anche i proprietari delle cinque cantine del centro ad aprire i battenti ai visitatori e speriamo di riuscire» spiega. «L’ideale sarebbe aprire un dialogo con i paesi vicini per creare un circuito. Per esempio, si dovrebbe pensare ai Giganti di Mont’e Prama come a un patrimonio di un intero un territorio non di un singolo paese. Ma purtroppo questo ragionamento, finora, non ha raccolto riscontri positivi. Chissà se in futuro si riesca continuando a battere su questo tasto».

RIPRODUZIONE RISERVATA