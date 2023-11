Il centro polifunzionale resta inagibile sino a fine anno 

Rimarrà inagibile almeno fino al 31 dicembre il Centro polifunzionale di Soleminis. L’edificio, sede della scuola media, della biblioteca e della sala conferenze, è interdetto al pubblico dal 3 novembre scorso dopo la comparsa di profonde lesioni strutturali che hanno indotto il sindaco Fedele La Delfa a firmare un’ordinanza immediata di chiusura.

I sopralluoghi tecnici dei giorni scorsi hanno confermato la presenza di cedimenti strutturali che rendono necessari alcuni interventi di ripristino e messa in sicurezza. I ragazzi della scuola media continueranno nel frattempo a frequentare le lezioni nelle aule appositamente predisposte nei locali della scuola elementare dove gli alunni si sono trasferiti già dal 7 novembre scorso senza interrompere le attività scolastiche. Continuità didattica che sarà garantita anche per la sede staccata dell’Università della terza età di Quartu Sant’Elena che a Soleminis conta oltre 80 iscritti.

I corsi saranno ospitati nell’oratorio e nella palestra comunale. «Ringrazio don Cristian Pisu per la generosità e il sostegno con i quali ha messo a disposizione i locali della parrocchia – scrive il sindaco La Delfa – questo consentirà di proseguire le lezioni, mettendo in salvo la buona riuscita di un’iniziativa patrocinata e cofinanziata dall’amministrazione comunale, oltreché notoriamente molto cara alla comunità». Rimarranno invece chiuse la biblioteca e la sala conferenze fino alla conclusione dei lavori nello stabile di via Sirios. (c. z.)

