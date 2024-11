Il Centro per l’impiego centra l’obiettivo e raddoppia il servizio 

A settembre del 2023 la riapertura era stata sperimentale. Ma un anno dopo il Centro per l’impiego di Jerzu non solo è stato confermato ma raddoppia anche i turni di servizio. Il sindaco, Carlo Lai, ha firmato un nuovo protocollo d’intesa che estende l’apertura al venerdì, oltre la consueta operatività dello sportello il mercoledì, sempre negli spazi offerti in concessione dal Comune all’interno del palazzo municipale. È stato un esperimento proficuo, ma pur sempre un esperimento», è il commento del primo cittadino. «Invece si sta rivelando una scelta opportuna a tal punto che ho appena firmato un nuovo protocollo d’intesa che raddoppia i giorni di operatività sportello». A Jerzu lo sportello era stato soppresso nel 2015, quando i due addetti andarono in pensione. Per otto anni sono state due le sedi operative in Ogliastra, Tortolì e Lanusei, con Simona Orrù unica responsabile. La resurrezione del terzo sportello è motivo di soddisfazione per Lai: «Abbiamo riportato un servizio prezioso a Jerzu che conferma la sua naturale vocazione di Centro di servizi non solo sanitari e scolastici, ma generali. Questa è un’operazione di decentramento dei servizi che giudichiamo meritoria, che va incontro alle esigenze dei cittadini e per la quale ringraziamo l’assessorato regionale del Lavoro e l’Aspal». I cittadini che gravitano attorno allo sportello arrivano anche da Ulassai, Osini, Gairo, Ussassai e Perdasdefogu. «Tanto più l’afflusso si preannuncia massiccio per via delle procedure di reclutamento di Forestas che coinvolgeranno proprio i Centri per l’impiego», conclude Lai. (ro. se.)

