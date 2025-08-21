VaiOnline
Marreri
22 agosto 2025 alle 00:40

«Il centro per l’autismo va aperto» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’apertura del centro per l’autismo di Marreri viene sollecitata dal gruppo di opposizione “Progetto per Nuoro” con una mozione presentata ieri in Comune.

«La mozione - spiegano i consiglieri Lisetta Bidoni e Mario Carcassi - significativamente intitolata “Programmare il dopo di noi nel durante noi”, oltre a focalizzare l’attenzione sulle condizioni di vita e le attese delle famiglie e delle persone con disabilità in situazione di gravità, pone l’esigenza di mettere in campo opportune iniziative per andare incontro alle loro richieste e far ottenere in tempi brevi dalla Regione le certificazioni e le risorse necessarie per l’apertura ed il funzionamento del centro per l’autismo di Marreri».

I due consiglieri chiedono anche «soluzioni abitative innovative e inclusive, finalizzate alla progressiva preparazione di uscita dal nucleo familiare e allo sviluppo di modalità di vita indipendente delle persone con disabilità, in particolare di quelle con disturbi dello spettro autistico». Per volontà della Fondazione Marreri onlus viene realizzato un centro diurno socio-terapeutico educativo per la riabilitazione e la realizzazione di interventi di tipo educativo-assistenziale e socio-terapeutico. Nel 2020 la sospensione delle autorizzazioni e dell’accreditamento blocca il progetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

«Insularità, basta proclami: si apra la vertenza Sardegna»

La proposta di Cgil e Cisl per garantire le compensazioni Deidda (FdI): «Il Governo c’è». Lai (Pd): «Azioni concrete» 
Lorenzo Piras
Il lungo addio

Medici in fuga dalla sanità pubblica

Turni massacranti e basse retribuzioni, in Italia è boom di dimissioni 
Piera Serusi
Il caso

«Sagre senza buoi, per noi un danno»

La famiglia Piddiu: per la dermatite abbiamo già perso 12mila euro 
Ivan Murgana
lo sgombero

Blitz al Leoncavallo, infuria la polemica

Meloni: non ci sono zone franche. L’ira del sindaco Sala: non era stato avvertito 
Tragedia a Ragusa

Sfugge ai genitori e annega in piscina

Il bimbo, 2 anni, era nella villa del nonno. Il padre lo trova esanime sott’acqua 