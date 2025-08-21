«Il centro per l’autismo va aperto» 

L’apertura del centro per l’autismo di Marreri viene sollecitata dal gruppo di opposizione “Progetto per Nuoro” con una mozione presentata ieri in Comune.

«La mozione - spiegano i consiglieri Lisetta Bidoni e Mario Carcassi - significativamente intitolata “Programmare il dopo di noi nel durante noi”, oltre a focalizzare l’attenzione sulle condizioni di vita e le attese delle famiglie e delle persone con disabilità in situazione di gravità, pone l’esigenza di mettere in campo opportune iniziative per andare incontro alle loro richieste e far ottenere in tempi brevi dalla Regione le certificazioni e le risorse necessarie per l’apertura ed il funzionamento del centro per l’autismo di Marreri».

I due consiglieri chiedono anche «soluzioni abitative innovative e inclusive, finalizzate alla progressiva preparazione di uscita dal nucleo familiare e allo sviluppo di modalità di vita indipendente delle persone con disabilità, in particolare di quelle con disturbi dello spettro autistico». Per volontà della Fondazione Marreri onlus viene realizzato un centro diurno socio-terapeutico educativo per la riabilitazione e la realizzazione di interventi di tipo educativo-assistenziale e socio-terapeutico. Nel 2020 la sospensione delle autorizzazioni e dell’accreditamento blocca il progetto.

