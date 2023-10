Il centro per la terza età nell’ex mercato 

Quattro box nel cuore del paese in via Roma, un piccolo mercato che ha abbassato la serranda per l’ultima volta nove anni fa. Questo era il Mercato civico di Sestu, che a breve cambierà volto. I lavori sono parte di un investimento di fondi comunali di 115 mila euro che riguarderanno anche l’ex centro anziani del parco Marcis e un altro immobile in via Vienna. E anche l’ex mercato resterà per sempre ex per diventare un nuovo centro in cui incontrarsi, probabilmente destinato proprio agli anziani. I lavori dovrebbero partire a breve e durare un paio di mesi, come riassume l’assessore Emanuele Meloni: «Il locale di piazza Mercato sarà completamente ristrutturato e adeguato in modo che gli spazi siano completamente accessibili per persone portatrici di handicap».

L’intervento

Oggi i segni dell’umidità e di tanti anni di abbandono si fanno sentire: «L’impermeabilizzazione sarà completamente rifatta, inoltre è prevista la verifica con adeguamento dell’impianto elettrico, compreso la sostituzione di alcune lampade per l’illuminazione, la realizzazione di nuovi bagni suddivisi per uomini, donne e persone con disabilità, una nuova climatizzazione, il rifacimento di pavimenti e rivestimenti». La rinascita del vecchio edificio prevede il rifacimento delle pareti, nuova pavimentazione, nuovi infissi, l’impianto idrico, il collegamento alla linea internet adsl e all’antenna televisiva. Anche il tetto avrà una nuova impermeabilizzazione.

Il passato

La storia dell’ex mercato è lunga. Aperto negli anni ’70, ha ospitato piccoli negozi che vendevano alimentari, ed è stato per molto tempo un centro del commercio sestese. Ma col tempo le rivendite hanno chiuso. L’ultimo ad abbassare la serranda è stato il macellaio, andato in pensione nove anni fa. Nel frattempo il commercio è rimasto soprattutto nei grandi centri commerciali, o nei negozi di quartiere. Commenta la sindaca Paola Secci: «Questa struttura in passato ospitava alcuni esercizi commerciali. In passato non ci sono state richieste per i box. Oggi con i lavori intendiamo risanare la struttura che verrà destinata come centro di aggregazione per anziani. La posizione centrale si presta a questo uso e noi siamo felici di consegnare ai nostri concittadini della terza età un ulteriore spazio ricreativo».

