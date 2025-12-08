Il centro per la famiglia a Flumini 

Da ex guardia medica - ormai fatiscente - a centro per la famiglia nel cuore della frazione del litorale quartese. Con la firma della convenzione tra Comune e Regione prende forma il progetto di rigenerazione urbana in chiave sociale pensato per Flumini, definito dall’assessorato alle Politiche sociali.

La struttura

Il nuovo centro per la famiglia nascerà in via Mar Caspio, in uno stabile abbandonato da diversi anni che sarà interessato da un radicale intervento di rinnovamento grazie a un finanziamento in arrivo dalla Regione di 600mila euro. Trecento metri quadri - con tanto di terreno intorno, utile per le attività all’aperto - destinati a diventare la casa delle famiglie e dei cittadini del litorale. Un punto di incontro nella frazione di Flumini, sulla scia dello Spazio Michelangelo Pira inaugurato nel centro città - sempre sotto la regia dei Servizi sociali del Comune dopo un intervento di rigenerazione urbana - dove da tempo si alternano ogni giorno associazioni, cittadini, fra dibattiti, incontri culturali e sociali.

La ristrutturazione dell’immobile del litorale - spiegano dal Comune - è studiata «per migliorare in modo sostanziale le condizioni di accesso, accoglienza e riservatezza per le famiglie beneficiarie, con la rimozione delle barriere architettoniche, l’adeguamento dei percorsi esterni e interni, la riqualificazione del cortile con spazi verdi attrezzati e percorsi pedonali inclusivi». Dopo il restyling spazio a percorsi educativi, ricreativi e di supporto. Non solo: è previsto il servizio Spazio Neutro, dove bambini e genitori in situazioni di conflitto familiare, separazione o affido - con la supervisione di professionisti - avranno modo di mantenere e ricostruire il legame affettivo. Ma sarà anche un luogo di mediazione familiare, per ricostruire il dialogo laddove le difficoltà relazionali hanno creato distanza. E ci sarà un sostegno alla genitorialità, con percorsi condivisi e incontri formativi, insieme al supporto specialistico per le coppie interessate ad affidi e adozioni.

La gestione

In prima linea il settore Politiche sociali e generazionali. «La collaborazione tra famiglie, scuole ed educatori aiuta a prevenire il disagio e a valorizzare il potenziale di ogni giovane - commenta l’assessore Marco Camboni -. Questo progetto vuole essere il motore di un cambiamento, genesi di innovazione sociale: sono previste iniziative di carattere culturale e sportivo, eventi di aggregazione, progetti partecipativi e momenti di scambio intergenerazionale». Un progetto sviluppato insieme all’assessorato per Flumini e i territori extraurbani, guidato da Tiziana Cogoni: «Il centro rappresenterà un punto di riferimento per la comunità di Flumini», argomenta. «La sede è facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici che privati, e la vicinanza alla biblioteca, alla scuola, alla caserma dei carabinieri, contribuirà alla realizzazione di un nucleo con diversi servizi».

