Il Centro per gli anziani adesso può accogliere anche ai non residenti 

I frequentatori di Casa Cossu, il centro di aggregazione per anziani, plaudono al nuovo regolamento approvato in una recente delibera della Giunta comunale di Quartucciu, che apre le porte anche ai non residenti.

«Così possiamo ampliarci ancora di più», dicono soddisfatti gli iscritti. Questa revisione risponde alle numerose richieste ricevute dai quartuccesi che, per un motivo o per un altro, hanno dovuto cambiare residenza ma volevano continuare a frequentare il centro di via Nazionale. La struttura, in gran parte gestita dalla cooperativa Laurus con il supporto del Comune, attualmente conta su oltre un centinaio di iscritti. Lunedì si sono riuniti gli iscritti del piano terra, per discutere delle attività da organizzare e svolgere a partire da questo mese, dopo la pausa estiva. «Ripartiamo sabato 11 alle 18.30 con una serata musicale che vedrà esibirsi la cover band “Nues”, la quale eseguirà diversi brani musicali famosi», annuncia Agostino Valdes, membro de “Is Cantadoris”, gruppo di poeti improvvisatori, nonché organizzatore degli eventi del piano terra di Casa Cossu. «Mentre al piano di sopra c’è la cooperativa Laurus, qui giù ci autogestiamo e ci autofinanziamo», afferma. Durante la riunione, Valdes ha elencato quelli che saranno gli eventi che apriranno la nuova stagione di Casa Cossu (almeno per quanto riguarda il piano terra). «Vogliamo organizzare di nuovo serate con gruppi musicali di ogni genere ma anche solisti. Poi, giornate di poesie recitate, gare poetiche improvvisate e versate campidanesi, esibizioni di canto sardo di tutto il Campidano e di canto a repentina. Chiunque voglia esibirsi potrà farlo, basta contattarci e organizziamo il giorno e l’ora». Questo mese riprenderanno anche i tornei di dama e di carte e Valdes propone anche un evento che sarebbe una novità a Quartucciu: «Serate nelle quali si promuovono gli abiti tradizionali quartuccesi. A Quartu organizzano spesso un appuntamento chiamato "Così vestiva Quartu”. Ebbene, noi vogliamo portarlo anche qui, nel nostro paese, magari allestendo una mostra di abiti tipici alla Domus Art o comunque in una casa campidanese». Valdes ci tiene a ringraziare l’amministrazione comunale, in modo particolare l'assessorato alle Politiche sociali guidato da Maria Grazia Fois, «per quello che sta facendo per Casa Cossu insieme alla cooperativa Laurus (che al piano di sopra organizza altrettante attività interessanti per i nostri anziani) e soprattutto per avere modificato il regolamento che darà così la possibilità a questo centro di ampliarsi anche ai non residenti».

