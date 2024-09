Il centro per disabili verso l’apertura 

Ultimati i lavori del centro diurno per disabili del Sarrabus, al primo piano dell’ex mercato civico. Circa mezzo milione di euro il costo dell’intervento, di cui 300mila ottenuti dal Comune attraverso un bando di finanziamento regionale. «Un altro grande e importante passo - spiega il sindaco Sandro Porcu - è stato fatto. Ora lavoriamo per poter aprire il centro nel più breve tempo possibile».

L’obiettivo, aggiunge il primo cittadino, «è creare uno spazio polifunzionale che possa servire contemporaneamente due utenze diverse, per esempio da una parte i bambini e i ragazzi e dall’altra gli anziani». Previsto, fra le altre cose, un ufficio per l’accoglienza, una mensa con piccola cucina e dispensa, spogliatoi, bagni e ripostiglio (per il personale). La capienza massima, oltre al personale, è di circa cinquanta persone. L’ex mercato civico si trova in via Nazionale, al centro del paese.

