«Il centro non sia una tavola calda» 

Lo scontro è nel merito. Tra i ristoratori (la Fipe), che chiedono al Comune di cambiare il regolamento che disciplina le concessione di suolo pubblico e adeguarlo ai cambiamenti di una città diventata turistica, e il comitato dei residenti della Marina (Rumore no grazie) che da sempre lotta per il diritto alla salute (e quindi al riposo).

L’analisi

«Il fenomeno dell’inquinamento acustico nelle città, poiché riguarda una parte minoritaria dei residenti, è stato sottovalutato dalle amministrazioni comunali nell’ultimo decennio», afferma Giuseppe Farris, consigliere comunale di CiviCa 2024. «A Cagliari il dibattito si sta imperniando sulla necessità di trovare un contemperamento fra le esigenze dei residenti e quelle dei ristoratori, attraverso l’adozione di un nuovo regolamento per l’occupazione del suolo pubblico. In particolare, la Fipe rivendica una nuova disciplina che tenga conto dei sopravvenuti bisogni di una città che sta scoprendo una vocazione turistica. L’approccio al problema, personalmente, non mi convince», dice.

I ruoli

«Il bilanciamento è compito del legislatore, non di un Comune, con la conseguenza che qualsivoglia regolamento voglia oggi adottare l’amministrazione non potrà violare la legge, per il principio della gerarchia delle fonti. Il nostro ordinamento ha già affrontato e risolto la questione, stabilendo che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute, diritto supremo e inalienabile». Se è così, come si è arrivati allo scontro in atto tra residenti e ristoratori? «Credo che sia mancata negli ultimi anni un’idea di città. Il piano strategico della fine degli anni 2000, che fotografava l’esistente e delineava gli scenari futuri, è stato chiuso in un cassetto, e si è proceduto per continue approssimazioni. Non si sono governate le conseguenze dei flussi turistici e si è consentito che il centro storico si trasformasse in una grande tavola calda. Si è permessa l’occupazione di ogni centimetro di suolo pubblico, inghiottendo piazze, piazzette e spazi di aggregazione spontanea, che rappresentavano luoghi identitari di Cagliari. E anziché favorire una diffusione di attività produttive differenti si è concentrata una abnorme offerta di ristorazione all’aperto. Senza neppure comprendere che i turisti si vogliono recare in un centro storico vissuto dai residenti e tendono a non tornare nei “non luoghi” in cui si stanno trasformando le città. Se quella che precede è la realtà fattuale», conclude Farris, «potremmo ricavarne le linee guida su cui improntare la prossima azione amministrativa».

