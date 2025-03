Il centro multimediale sarà una biblioteca 

Da albergo a centro multimediale a biblioteca: lo storico caseggiato di via XX Settembre rinasce a nuova vita. Chiuso dal 2012, in seguito ad un guasto all’impianto elettrico e di climatizzazione, ora il Comune di Arbus ha recuperato 20mila per gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento alle normative. «I fondi – dice il sindaco Paolo Salis – arrivano dalla vendita di beni inutilizzati, nello specifico automezzi, cisterne e barriere di protezione. Un vantaggio doppio, da una parte abbiamo liberato spazio nei nostri magazzini e risparmiato i costi per lo smaltimento, dall’altro avremo ampi spazi per la biblioteca, oggi ospitata nell’ex scuola elementare San Lussorio. Contiamo in un primo intervento per eliminare infiltrazioni ed umidità dalle pareti». L’immobile, di fatto il primo albergo della cittadina del Linas, fu riqualificato con un finanziamento di 500mila euro, soldi del centro culturale letterario Giuseppe Dessì. Nell’anno 2000, convertito poi in un centro urbano multimediale, con una parte destinata alla biblioteca, un’altra all'esposizione di materiali provenienti dalle attività estrattive nei siti di Montevecchio e Ingurtosu. E poi pannelli illustrativi a carattere naturalistico, culturale, storico e informativi sulle tradizioni folcloristiche del territorio. In una sala è stato costruito “il pozzo delle suggestioni”: attraverso immagini e suoni il visitatore si immerge nelle viscere della terra, provando così la sensazione di calpestare il terreno di una galleria e vivere l’esperienza quotidiana del lavoro dei minatori. Servono ulteriori 40mila euro per poter completare le opere di una struttura abbandonata nel cuore del paese. ( s. r. )

